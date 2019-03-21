«Печенежские набеги»: нападения на Волжскую Булгарию и фактор башкир

Тайна происхождения и поиски новых территорий необычного союза тюркских племен. Часть 8

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк завершает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Басджирты — предки башкир или венгров?

Отдельно стоит рассказать о башкирах в Заволжье. Впервые о башкирах писал Ибн Фадлан. Их владения простирались к северо-востоку от печенегов. Они славились как охотники за головами. Гардини сообщал, что Басджурт жил между владениями кимаков и хазар. Он возглавлял войско из 2 тыс. человек. Хазар направил Басджирта против Саклаба. Ал-Истахри рядом с башкирами упоминал печенегов. Относительно басджиртов он указывал, что их два вида. Первый живет рядом с огузами и Волжской Булгарией. Другой живет рядом с печенегами в Восточной Европе, и сказано, что он граничит с Румом (Византией).

Д. Аникеев придерживается мнения, что живущие рядом с печенегами басджирты — это венгры. У Ибн Хаукаля есть данные о басджиртах, которые вместе с баджанаками граничат с Румом (Византией). Вероятно, тут также басджирты являются венграми. Вследствие исторической традиции Балхской школы (традиции Джахайни) этнонимы басджирт, башгирд, башгард во многих случаях обозначали и венгров. Этот вопрос детально разобран в книге И. Зимоньи и Х. Гёкеньяна.

По мнению Ш. Исянгулова, Гардизи, описывая историю башкир, затрагивал период 810—860 годов до войны огузов с печенегами в конце IX века. Башкиры номинально подчинялись хазарам и нанесли поражение саклабам (именьковцам) и токуз-огузам (огузам). Интересно упомянуть, что Шимон Кезаи в Скифии располагал земли Денции, Магории, Басарции (Башкирии). Таким образом, до переселения печенегов в Волго-Уральское междуречье башкиры должны были зависеть от хазар.

Объединить башкир с печенегами должно было давление, оказанное на них со стороны огузов. Ибн Фадлан упоминал, что торговый путь из Хорезма в Булгар шел мимо страны башкир, которые совершали нападения на караваны купцов. Чтобы защитить торговый путь, Алмуш породнился с правителем огузов Атраком. Таким образом, в Х веке печенегам и башкирам противодействовала уже огузо-булгарская коалиция. Через Хорезм и огузов Волжская Булгария контактировала с государствами Саманидов и Газневидов.

Чтобы защитить торговый путь, Алмуш породнился с правителем огузов Атраком. Фрагмент картины Булата Гильванова. Фото islamonline.ru



По мнению О. Бубенка, уже во второй половине X века огузы должны были занять северокавказские степи и выйти к Северскому Донцу. Преград для экспансии огузов не было, поскольку хазары, надеясь на союз с ними, не строили крепостей на Волге. Как можно судить из археологических данных и фрагментарных сведений арабских письменных источников, большая часть хазарских земель была занята огузами. Ал-Масуди отмечал, что огузы переходят реку хазар и достигают моря Бунтус. Огузы как союзники, вероятно, часто использовались хазарами. В ХІ веке огузы заняли хазарские земли на Нижней Волге.

Уже в XII веке Абу Хамид ал-Гарнати указывал, что Саджсин населен огузами, булгарами, суварами, хазарами. С высокой долей вероятности можно утверждать, что огузы воевали и против печенегов. Об этом сохранилась информация в сочинении Джуаншера Джуаншериани. В этой хронике упоминался тот факт, что пачаников потеснили какие-то турки. Армянский хронист Степан Асохик Таронеци упоминал печенегов на Кавказе как сарматов. Нужно отметить, что огузы были описаны в «Худуд ал-Алам» как мужественные, отважные и храбрые воины. Сообщалось, что они постоянно воюют со странами ислама. Ибн Фадлан отмечал, что на севере от огузов проживают печенеги и башкиры. Башкиры охарактеризованы как охотники за головами, которых стоит опасаться путешественникам.

Движение на запад

После падения Хазарского каганата и победы над печенегами у огузов уже не было нужды в сильной власти правителя, знать начала обосабливаться от центра. Сама структура власти в государстве янгикентских ябгу открывала большие возможности для сепаратизма. Часть огузов, которая не пошла на северо-запад, а двинулась на юго-запад, получила название сельджуков и осуществила грандиозные завоевания. Cельджукская группа, возглавляемая племенем кынык, обособилась около 985 года, а в XI веке создала свое государство. Всего за несколько десятилетий они прошли от Аральского моря до Босфора и Дарданелл. Благодаря этим завоеваниям возник огромный Сельджукский султанат. Эта группа огузов, смешавшись с карлуками и другими тюркскими племенами, получила название туркмен и турок-сельджуков. Однако на этом направлении экспансии мы не будем подробно останавливаться, поскольку оно и так хорошо описано в историографии. Нас куда больше интересуют данные об огузах-торках, которые оставались язычниками.

В 60-х годах X века огузы должны были занять земли хазарского правителя. В 985 году огузы на правобережье Волги вместе с русами воевали против волжских булгар. В 50-х годах огузы вышли на границу Руси, а в 1064 году вторглись на территорию Византии. Холода и голод проредили состав огузского воинства, и оно частично было перебито ромейскими воинами, частично принято на службу византийскому императору и было поселено на территории Македонии.

В 1090 году упоминаются сарматы (огузы) Каратзас и Узас. Каратзас — это никто иной, как Караджа Аргир, который был печенегом. Узас, скорее всего, был огузом. В начале 1097 года, по сведениям Раймона Ажильского и Петра Тудебода, огузы вместе с печенегами, турками и кыпчаками напали на отряд провансальцев Раймона де Сен-Жиля в районе Диррахия. На Руси огузы поселились в последней четверти ХI века.

Отправка Ольгой гонцов к Святославу и его прибытие в Киев для защиты от печенегов. Радзивилловская летопись. Илл. wikipedia.org



Арабские хронисты отмечали аморфный характер огузского объединения. В «Худуд ал-Алам» сказано, что каждое племя возглавляется своим вождем, а огузы уважают знахарей. То есть в огузском обществе большую роль играли камы (шаманы). Ибн Фадлан сообщал, что во время его путешествия его чуть не ограбили разбойники из огузов. Говорилось, что когда он назвал себя другом кударкина, то вождь грабителей сказал, что испражняется на бороду кударкина.

Ал-Идриси осуждал обычаи огузов, которые считал бесстыдными. Кроме кударкина в государстве огузов был Инал Маленький (Иналджик), тархан, ябгу. Эти правители были первыми среди равных. Вожди племен не сильно им уступали в могуществе, благодаря чему и стало возможно движение сельджуков. По сути, ябгу не мог контролировать расселение племен, и поэтому одна часть двинулась на запад, завоевывая земли хазар и печенегов. Вероятно, во второй половине Х века под их давлением прекратила существование Черная Булгария.

Впрочем, устремления огузов-язычников в переселении на запад были заметны еще в Х веке, когда упал барьер в виде Хазарского каганата. Огузские племена продвигались на запад, захватывая прежние хазарские владения. В 985 году огузы-торки воевали против Волжской Булгарии в союзе с воеводами великого князя Владимира Святого. Интересно, что этот союз обострил отношения Руси с печенегами. Вероятно, уже к этому времени печенегов вытеснили из северокавказских степей, и огузы наседали на печенегов к западу от Дона.

В правление на Руси князя Владимира печенеги четыре раза нападали на пограничные земли, в то время как в правление Святослава и Ярослава это случилось всего по разу. В 969 году, когда основные силы Руси находились на Балканах, печенеги взяли в осаду Киев, однако черниговский воевода деблокировал Киев. В 970 году печенеги вместе с венграми и русами воевали против ромеев под Аркадиополем. В 972 году Святослав погиб в сражении с печенегами Кури. В правление Владимира печенеги угрожали границам Руси, а делали набеги больше ради добычи. В 992 году от границы Руси с кочевниками печенеги прошли от Сулы к Трубежу и были остановлены княжеской дружиной.

Куда более активным было давление на Днепровском правобережье. В 996 году около Василева (Василькова) небольшая дружина князя была разбита печенегами. В 997 году печенеги безуспешно осаждали Белгород (с. Белгородка Киевской области). Нестор отмечал, что печенежский натиск вынудил его ставить города на Трубеже, Остре, Cтугне, Десне.

Никоновская летопись, по мнению Н. Мельника, не может служить источником по истории печенегов. Точно так же вряд ли стоит доверять сведениям Никоновской летописи о войне печенегов с Аскольдом в 875 году. Фото wikipedia.org



Дружба и вражда с Русью

Стоит упомянуть, что ряд сведений Никоновской летописи по истории печенегов являются недостоверными. По мнению Н. Мельника, имена Темир и Родман не относятся к печенегам, поскольку упоминаются в источниках только с золотоордынского времени. В других летописях не находят подтверждения данные Никоновской летописи относительно крещения в 988 и 991 годах печенежских правителей. Также нет реальных свидетельств тому, что в 978 году существовал вождь Илдея и что он переходил на службу к Ярополку.

В других летописях нет подтверждений столкновения Руси с печенегами в 1101 году, а персонажи Александра Поповича и Яна Ушмоца взяты из русского фольклора. В 1104 году снова отмечена победа этих сказочных персонажей над печенегами. Никоновская летопись, по мнению Н. Мельника, не может служить источником по истории печенегов. Точно так же вряд ли стоит доверять сведениям Никоновской летописи о войне печенегов с Аскольдом в 875 году. Письменные источники не подтверждают столь раннего появления печенегов в районе Северского Донца и Днепра. Да и археологические памятники, фиксирующие присутствие печенегов ранее конца IX века, не подтверждают власти печенегов над Поволжьем. В Поволжье до печенегов находились памятники салтово-маяцкого и новинковского типов. Письменные источники фиксируют присутствие печенегов в Подунавье и Поволжье в 915 и 922 годах. В авангарде печенежского переселения в Заволжье находились башкиры.

Бруно Кверфуртский отмечал этот факт во время своего путешествия к печенегам в 1008 году. По сведениям ал-Бакри, в начале XI века состоялся конфликт между печенегами-огнепоклонниками (маджуси) и печенегами, принявшими ислам. По данным арабского хрониста, мусульмане победили в этой войне. Кроме того, Бруно Кверфуртский сообщал о строительстве фортификаций и отправке заложником сына князя Владимира. В связи с этим, можно высказать предположению, что Нестор не обращал внимание на активность печенегов, если они не представляли непосредственной угрозу Киеву. И во всех источниках нет упоминаний о наступательной политике князей.

Отношения с печенегами не были постоянным конфликтом, поскольку без позволения печенегов были бы невозможны походы на ромеев и хазар, когда они были враждебны к Руси и поджидали русов в районе днепровских порогов, нападали во время волока. Также опасным для русов был район дунайского канала Селина. Если следовать сведениям Нестора, то в 911, 941 944, 968, 988 годах у печенегов были мирные отношения с Русью. Если же еще привлечь данные Масуди, Кембриджского документа, Константина Багрянородного, то окажется, что мир с Русью существовал в середине 20-х годов и в 40—50-х годах X века. Кроме того, именно в это время русы ездили с торговыми дипломатическими миссиями в Византию, совершали походы на Византию и мусульманские прикаспийские государства.

Сведения Кембриджского документа указывают по крайней мере на нейтралитет печенегов во время набега русов на хазарский город Самкерц, состоявшийся во время правления в Византии Романа Лакапина. Данные Бруно Кверфуртского также дают возможность утверждать о мире Руси с печенегами в последние годы правления князя Владимира. По мнению И. Князького, при походах Святослава на Балканы союзниками русов были печенеги из племен Гиазихопон и Хабуксингила. В Берладо-Прутском и Прутско-Днестровском междуречьях между печенегами жило население балкано-дунайской культуры (в румынской историографии культуры Дриду). В конце X века жизнь на многих поселениях этой культуры прекращается, население отходит или на север в лесостепь, или мигрирует за Дунай в Болгарию.

Победа русского богатыря над печенежским (992). Радзивилловская летопись. Илл. wikipedia.org

Таким образом, печенеги обитали в восточной части западноевразийских степей на территории современного Центрального и Восточного Казахстана на протяжении VII—VIII веков. В их этногенезе прослеживается влияние иранского субстрата древнего Канцзюя. В раннем средневековье Канцзюем называли уже Самарканд (Кан-го) и Чач (Чжэшэ), а не печенегов. Печенеги относились к племенам теле.

В этническом отношении кенгересы-печенеги были тюрками-огурами, поскольку Махмуд ал-Кашгари называл родней караханидских тюрок огузов и кыпчаков, но никак не печенегов. Сведения ал-Масуди о четырех тюркских племенах страдают неточностью. Никто из четырех племен не принял ислам к X веку. В описании набегов этих племен нашли отображения набеги венгров и печенегов. Народ башджурт у ал-Масуди — это венгры, которые не являлись, впрочем, как и нукарда-болгары, союзниками печенегов в IX веке. Их союз был ситуативным и существовал только в 30-х годах X века.

В сведениях арабских, персидских, турецких хронистов в большинстве своем отображены сведения о родине печенегов до миграции 80—90-х годов IX века. Венгры были атакованы печенегами в Этелькёзе в 80—90-х годах. Существование Заволжской Печенегии в районе Среднего Поволжья и Среднего Урала обусловило упоминание печенегов как соседей кыпчаков в мусульманской историко-географической традиции.

Откочевку основной массы печенегов в Волго-Уральский регион можно датировать серединой IX века после серии поражений, нанесенных им огузами. Роль карлуков и кимаков в войнах против печенегов была незначительной. Миграцию печенегов из Заволжья и Приуралья в причерноморские степи можно датировать 80—90-ми годами IX века. Занятие печенегами лесостепей Украины можно относить к середине и второй половине Х века. Печенеги в IX—X веках были силой, враждебной хазарам и огузам.

Ярослав Пилипчук