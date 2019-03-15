«Печенежские набеги»: как Нестор выдумал поход князя Игоря на Константинополь

Тайна происхождения и поиски новых территорий необычного союза тюркских племен. Часть 7

Ярослав Пилипчук продолжает цикл публикаций в «Реальном времени», рассказывающих о ключевых периодах тюркской истории. Сегодня украинский историк продолжает серию колонок об этногенезе и миграциях печенегов. (См. также части 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Локализация страны печенегов по сведениям письменных источников

Ал-Бекри сообщал, что страна Баджанакийа находится в 12 фарсахах пути (фарсах — персидская мера длина; 1 фарсах = 5 549 метров, — прим. ред.) от горы Хорезма. Длина их страны — 30 дней и страна у них равнинная. На север от них расположены страны джифджахов (кыпчаков), на юг — страны хазар, на восток — страны гузов, на запад — страны хазар. Около 400 г.х. (1012—1013 годы) печенеги в количестве 12 тыс. человек приняли ислам от пленного мусульманина. От страны печенегов до страны хазар — 10 дней пути. Сказано, что буртасы воюют с печенегами и булгарами, а ал-маджгарийа живут между печенегами и булгарами-ашкл. Ибн Русте также сообщал, что венгры живут между печенегами и булгарами-эсгелами. Между страной печенегов и саклабами — 10 дней пути, а буртасы ходят в набеги на булгар и печенегов. От хазар к печенегам — 10 дней пути степями и лесами.

Что характерно, большинство арабских географов зафиксировали печенегов в Волжско-Уральском регионе. Ибн Хаукаль упоминал о печенегах после упоминания об ар-Рус, ат-Турк, ас-Сакалиба. По мнению арабского географа, баджанаки граничат с хазарами и болгарами, а также находятся между Румом и хазарами. Также сказано, что Византия граничит с баджанаками и басджиртами.

Абу Дулаф, путешествуя Центральной Азией, упоминал о печенегах, которые ведут войну друг против друга, а их страна простирается на 20 дней пути, вплоть до земли сакалиба. Они бедны, в отличие от огузов, и воевали между собой, однако никому не платили дани. Тахир ал-Марвази размещал баджанаков на юг от кыпчаков, на запад от огузов, и на восток от сакалиба. Сказано, что эти народы нападают на печенегов, и сообщалось, что печенеги также нападают на них. Печенеги охарактеризованы как богатый народ.

Большинство арабских географов зафиксировали печенегов в Волжско-Уральском регионе. Фото wikipedia.org



В тех же местностях локализовал печенегов ал-Идриси. В 10 днях пути от печенегов находились буртасы, на таком же расстоянии от них — внутренние басджирты (башкиры). Гардизи размещал страну печенегов на расстоянии 25 дней от Джурджанийского озера (Аральского моря). С востока к печенегам примыкали кыпчаки, с юго-запада — хазары, с запада — сакалиба. Все эти народы нападали на печенегов и уводили их в рабство. Между хазарами и печенегами — 10 дней пути. Буртасы каждый год нападали на печенегов.

Анонимный персидский географ сообщал, что к востоку от земли тюркских печенегов находятся пределы страны гузов, к югу от нее — земли буртасов и барадасов, к западу — пределы мадьяров и русов, к северу — река Рута. В этом сообщении были объединены сведения о причерноморских и заволжских группах печенегов. Что касается «хазарских печенегов», к востоку от нее гора хазар, к югу земли аланов, к западу Море Гурз (Азовское море), к северу — Мирваты.

Согласно Шюкруллаху, страна печенегов распространяется на три дня пути. На севере с ними граничат кыпчаки, с запада — русы и сакалибы. У Мухаммеда Кятиба практически аналогичные данные. Мухаммед Шебангараи упоминал, что печенеги являются кочевым народом, который постоянно воюет с буртасами. На севере от них — кыпчаки, на юго-западе — хазары и сакалиба. Хаджи Халифа указывал, что степи кыпчаков — одна из их границ, а земли хазар и русов лежат от них на запад.

Как и в сообщении в «Худуд ал-Алам», в этих источниках смешаны сведения о заволжских и причерноморских группах кочевников. На карте Махмуда ал-Кашгари печенеги изображены на северо-западе от Дербента и к западу от саклабов и русов. Ибрахим б. Якуб указывал, что Баджанакийа находилась на север от Болгарии. Ибн Хаййан в своем сочинении упоминал, что венгры на востоке граничат с народом BŞNQ. Поздние арабские географы — Ибн Саид и Абу-л-Фида— сообщали в большинстве своем вымышленные детали. Они упоминали, что на востоке страны Каманийа лежит гора ал-Баджанак, из которой вытекают реки и образуют озеро. На его берегах находится город Баджанакийа, главный город хакана баджанаков. В стране баджанаков также была гора Сахруджийа, из которой вытекала река, впадающая в озеро, на берегах которого был город Тайгу. Правитель этого города из баджанаков воевал против хакана баджанаков. Единственным отличием текста Ибн Саида от повествования Абу-л-Фиды является то, что гора называлась Йаджанак. Более ранний автор ал-Идриси указывал, что страна Баджанак невелика и ее главный город — это Йакамуни, который многолюден. Сказано, что ее жители воюют с страной ар-Русийа, и граничат с ней со стороны Рума (Византии).

Именьковцы. Реконструкция жилища V—VII вв. н. э. Национальный музей РТ. Фото history.wikireading.ru



Сакалибы: славяне, балты или финны?

Что касается конкретной территории обитания печенегов, то если использовать данные Тахира ал-Марвази и Гардизи, это те земли, которые они занимали до переселения в Восточную Европу. Нужно сказать, что этноним сакалиба далек от того, чтобы его отождествлять только с славянами. Ал-Куфи при описании похода Марвана на хазар упоминал о реке саклабов и саклабах.

Д. Аникеев считает, что страна печенегов находилась между Волгой и Уралом, что только убеждает нас, что саклабы, упомянутые в арабских источниках, это не славяне. Так, Ибн Фадлан упоминал об Алмуше б. Шилки как о малике славян. Ал-Ахталь упоминал о рыжем цвете волос саклабов. Йакут же указывал, что это обозначение рыжих рабов. Ибн Хордадбех говорил о русах (скандинавах-викингах) как об одной из групп саклабов. Йакуби сообщал, что цанары обратились за помощью против арабов к нескольким правителям — византийскому императору, хазарскому кагану и сахибу ас-сакалиба. Грузинские горцы наверняка должны были обратиться за помощью к соседям — черным булгарам.

В арабской географической традиции Волгу принято называть Нахр ас-Сакалиба, однако собственно славяне даже в Х веке владели только истоками этой реки, а торговлю по этой реке вели булгары и хазары. По коранической арабской традиции, которую пересказывал Ат-Табари, Саклаб, как и Тюрк, был потомком Яфиса. Ответ хазарского вельможи Хасдаю б. Шапруту был таким, что расположения предка Йосифа искали цари Ашкеназа, Кустантии и Саклабов, которые были Гблимы. При этом еврейское gebalim вероятно значило тех, кто живут на краю земли. По арабо-персидской и персидской традициям, Саклаб был двоюродным братом Тюрка.

О. Прицак высказал интересную мысль о том, что река так называлась из-за того, что по ней в исламские страны поставлялись светловолосые рабы-саклабы. В большинстве случаев этноним сакалиба совпадает с расселением славян, но в данных случаях есть факторы, не позволяющие напрямую отождествить сакалиба со славянами.

Сведения Гардизи о войне печенегов с буртасами подтверждены археологически, поскольку в связи с нашествием печенегов группа буртасов вклинилась среди племен мордвинов. Саклабами, граничившими с печенегами, по сведениям Тахира ал-Марвази и Гардизи, могли быть только подданные эмира волжских булгар, при этом необходимо отметить, что булгары были известны этим хронистам под своим собственным наименованием. То есть саклабами были именьковцы, которые были покорены волжскими булгарами в VIII веке.

Жилище именьковской культуры (Национальный музей в Казани). Фото rossica-antiqua.livejournal.com



Относительно этнической принадлежности именьковской культуры следует сообщить, что В. Напольских предлагает использовать термин балто-славяне и относит именьковцев к макробалтскому ареалу. В. Приходько считает, что данные языкознания позволяют отнести именьковцев к балтам. Возможно, М. Жих ошибается, представляя именьковцев только славянами. Учитывая присутствие балтских топонимов в землях муромы, это делает вполне возможной балтскую идентификацию именьковцев. Однако это не исключает присутствие и многочисленность поволжских финнов. Этноним мурома мог быть балтизмом, обозначающим поволжско-финское племя, так же, как и иранизм мордва обозначал наименование поволжско-финского народа. Кроме того, еще А. Новосельцев подвергал сомнению отождествление сакалиба-славяне.

А.З. Валиди-Тоган считал, что отождествление сакалиба и славяне не вполне правомочно. Р. Фахрутдинов указывал, что финские народы также назывались арабами сакалиба. А. Ковалевский считал, что этноним сакалиба — это широкое понятие, описывающее северные народы. А. Ахунов предполагает, что сакалиба Ибн Фадлана — это волжские булгары. В любом случае, этноним сакалиба мог обозначать и поволжских финнов, и балтов.

Ходил ли Игорь на Царьград?

Д. Аникеев высказал мнение, что в географическом трактате «Худуд ал-Алам» описаны реалии до 893 года. Отсутствует четкое обозначение границ тюркских печенегов. Сравнение печенегов с кимаками свидетельствует о том, что печенеги проживали в землях с прохладным климатом, а Печенежские горы, упомянутые в глава 44, это Уральские горы. В главе 20 буртасы — это восточные соседи тюркских печенегов, как и огузов. По мнению украинского исследователя, река Рута была границей между Русью и печенегами, и он локализировал ее в веховьях Оки или Дона. Последнее более вероятно.

По нашему мнению, земли русов и мадьяр на западе от печенегов можно локализировать при условии, если печенеги жили на правом и левом береге Днепра, а это отвечает реалиям, описанным у Константина Багрянородного. Таким образом, анонимный персидский географ описывал время, когда уже произошло переселение печенегов в Восточную Европу.

Касательно буртасов и барадасов, упомянутых к югу от печенегов, тут нашли отражение сведения о двух группах буртасов. Этот вопрос специально разобран в статье О. Бубенка и Д. Радивилова. Одна из групп жила в районе переволоки между Волгой и Доном. Д. Аникеев считает, что Хазарские горы — это водораздел Дона и Волги, море Гурз же — это восточное побережье Черного моря. Хазарские печенеги, по мнению О. Бубенка, кочевали на Нижнем Дону и в Предкавказье. В районе Белой Вежы еще в 1116 году жили печенеги. Так как Константин Багрянородный не упоминал о племенах печенегов, подвластных огузам, можно предположить, что византийский хронист вообще не знал о «хазарских печенегах», то есть о печенегах под властью хазар.

Константин Багрянородный отмечал, что Белая Хорватия страдает от нападения пацинаков. Илл. wikipedia.org



Свидетельством пребывания печенегов на Северном Кавказе были сведения Джуаншера Джуаншериани, по которым печенеги были соседями аланов и под давлением турок мигрировали с джиками (зихами, черкесами) на запад. Аланы как южные соседи печенегов возможны в том случае, если племя Боротолмат, которое было названо соседом аланов, должно было находиться или около Северского Донца. При этом нужно учитывать, что район прикубанских степей был занят «черными булгарами». Таким образом, печенеги были соседями алан только на территории центральной части Северного Кавказа. Загадочных мирватов вряд ли можно отождествить с каким-то народом Восточной Европы. Интересно, что утверждения о двух группах печенегов были и Махмуда ал-Кашгари. Он указывал, что одна группа печенегов — это огузское племя, а вторая является соседом Рума.

Поздние хронисты Шюкруллах, Мухаммед Кятиб и Хаджи Халиф фактически описывали реалии, свойственные Восточной Европе Х века. Русы, а точнее государство Русь, находились к западу от печенежских степей, если смотреть на географию региона из степей Левобережной Украины. На Суле, Трубеже, Острее, Десне, Стугне были построены фортификации, чтобы помешать печенежским вторжениям. Саклабы в данном случае — это племена тиверцев, уличей и белых хорватов. Константин Багрянородный отмечал, что Белая Хорватия страдает от нападения пацинаков. Археологические исследования указывают на то, что печенеги проникали в земли тиверцев до Реута и значительно их потеснили.

Попасть в Венгрию отдельные группы печенегов могли, не только поднимаясь вверх по Дунаю, но и через реки Самош и Тиса. Для этого печенеги шли долинами Днестра и Прута и переходили через Карпатские горы. В ходе этих набегов печенеги уничтожали фортификации тиверцев между Днестром и Прутом. Поселения Алчедар, Экимауцы, Рудь были уничтожены. Крепость Калфа археологической культуры Дриду была сожжена.

Касательно кыпчаков как восточных, а не северных соседей печенегов, видимо на это повлияли более поздние сведения (Тахир ал-Марвази и Мухаммед Ауфи) о переселениях племен в XI веке, да и сам термин Дешт-и-Кыпчак, «степь кыпчаков», прижился в мусульманской историко-географической традиции с 1030 года, когда его впервые употребил Насир-и Хусрау.

Арабо-персидские сочинения отображают три стадии расселения печенегов. Нужно отметить, что византийский историк Анна Комнина, описывая события второй половины XI в., локализовала печенегов ближе к Византии. Это же характерно и для Маттэоса Урхаэци. Правда, Тахир л-Марвази, Мухаммед Ауфи и Маттэос Урхаэци не знали народа кыпчак. Мусульмане знали о племенах кай, кун, шары. Армянин знал о племенах светлых и змей. Сведения исторической части сочинения Тахира ал-Марвази были намного новее географической части и повествовали о событиях середины XI века, когда давление вышеуказанных племен столкнуло с места огузов, а те потеснили печенегов.

В 972 году нанятый ромеями Куря убил Святослава и разгромил его дружину. Радзивилловская летопись. Илл. wikipedia.org



Немного о локализации земли печенегов было сказано в латинских и еврейских источниках. Оттон Фрайзингенский размещал большую страну печенегов и половцев на восток и север от Венгрии. Автор Йосипона локализировал венгров, болгар и печенегов на Дунае. Альберик де Труа Фонтене в 900 году сообщал, что Константинополь находится около свирепых племен и к северу от него живут венгры, печенеги, хазары, болгары, русы.

Но наиболее детально о печенегах сообщалось в византийских источниках. Восемь племен печенегов, описанные Константином Багрянородным, конечно, кочевали в Восточной Европе, в степях между Доном и Дунаем. На отвоеванных у венгров землях можно было наладить хозяйство и образовать новые политические структуры. Константин Багрянородный насчитывал у печенегов 8 фем и 40 округов. Фемы наверняка соответствовали племенным конфедерациям, а округа — родам или кланам в составе племен. Печенеги были активными участниками восточноевропейской политики.

Константин Багрянородный советовал своему наследнику, как лучше использовать пацинакитов против их соседей. Нужно отметить, что первое упоминание о печенежском походе на Русь датировано 915 годом. Сказано также, что ромеи хотели нанять печенегов, однако эта затея оказалась нереализованной.

В 917 году к печенегам было оправлено посольство Иоанна Вогаса. С. Козлов предполагает, что имя посла на самом деле звучало как Иоанн Буга. Однако Нестор упустил несколько важных деталей. Константинопольский патриарх Николай Мистик угрожал болгарскому царю Симеону силами четырех своих союзников — Руси, печенегов, аланов, венгров. В 920 году Русь воевала с печенегами. А. Бороздина и В. Бережинский считают, что с печенегами в 915 году был мир, а в 920 году на них напал Игорь. В 972 году нанятый ромеями Куря убил Святослава и разгромил его дружину.

Нужно упомянуть еще тот факт, что по сведениям Иоанна Скилицы, печенеги были в войске Святослава во время Аркадиопольской битвы. Кроме того, археологические исследования дают основания утверждать, что печенеги существенно потеснили славянские племена. Сведения Константина Багрянородного рисуют нам интересную картину взаимоотношений печенегов с соседями. Миссия патриция Григория, направленная в 927—934 годах к венграм с призывом отвоевать их родину в причерноморских степях, провалилась, поскольку турки (так называл Константин Багрянородный венгров) боялись пацинаков (печенегов).

Сообщение Нестора о том, что Игорь совершил поход в 944 году на Византию и временно нанял печенегов, не соответствуют действительности, поскольку его не заметили византийцы. Миниатюра из Мадридского Скилицы. Илл. wikipedia.org

Венгры отмечали, что сами без союзников не будут воевать против печенегов. Они указывали, что страна печенегов велика, а их народ многочислен. Византийский историк размещал Пацинакию севернее от Венгрии. Константин Багрянородный отмечал, что если император наймет печенегов, то венгры не смогут напасть на ромеев. Этот комментарий был сделан по свежим следам, поскольку в 943 году продолжатель Феофана говорил о нападении турков (венгров).

Необходимо отметить, что византийцы абсолютно не зафиксировали похода Игоря, упомянуто Нестором в 944 году. Из этого следует сделать вывод, что Нестор просто выдумал историю с походом вместе с печенегами против ромеев в 944 году.

Нужно сказать, что в 934 году печенеги как союзники венгров воевали на Балканах против ромеев. Об этой кампании сообщает ал-Масуди, говоря о войне печенегов против ромеев. Баджгурд в данном контексте у этого хрониста — это венгры, а баджанак и баджна — это печенеги. Нестор же сообщал о походе на Византию в 941 году. Печенеги усилили давление на славян и заняли район около Стугны. Сообщение Нестора о том, что Игорь совершил поход в 944 году на Византию и временно нанял печенегов, не соответствуют действительности, поскольку его не заметили византийцы. Из сочинения «Об управлении империей», мы узнаем, что печенеги мешают русам нападать на ромеев и нападают на русов на порогах. Наследнику императора через василиска Херсонеса предписывалось нанимать печенегов в случае конфликтов с венграми или Русью.

Окончание следует

Ярослав Пилипчук