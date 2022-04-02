Опрос предпринимателей: хотели бы вы временно управлять российскими активами зарубежных компаний?
В феврале — марте многие зарубежные компании приняли решение об уходе или приостановке деятельности в России. При этом большинство из них не готовы терять наш рынок и сейчас активно ищут локальных партнеров, которые смогут управлять их активами до камбэка компании-нерезидента.
Российские консалтинговые и инвестиционные фирмы все чаще сталкиваются с нетипичной задачей от иностранных заказчиков: найти бизнес-компаньонов, готовых временно управлять их бизнесом и переуступить его обратно владельцу, если тот надумает вернуться в Россию.
Мы попросили собственников и руководителей бизнеса ответить на вопросы:
- Предлагали ли вам зарубежные партнеры выкупить их активы в России или стать совладельцами бизнеса?
- Согласились бы вы временно «арендовать» зарубежный бизнес и «освободить помещение», как только компания-нерезидент вернется в нашу страну? Какие риски и деловые возможности вы видите в такой сделке?
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Ильдар Мугинов венчурный инвестор
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Для многих понятно, что сложившаяся ситуация — это противостояние России с коллективным Западом на территории Украины, желание повторить Западом «святые» 90-е, продолжить жить за счет ресурсов нашей страны.
При этом большинство понимает, что иностранные компании уходят из России под давлением своих политиканов. Никому не хочется оставлять большой платежеспособный рынок, оставлять наработанное, вложенные средства, инвестиции.
Что касается «аренды» зарубежного бизнеса, такое предложение однозначно бы рассмотрел, так как, с точки зрения предпринимателя, это дало бы доступ к внутреннему устройству бизнеса, к применяемым технологиям. Как минимум, в этой ситуации можно наработать новые компетенции.
Самый главный риск — это непринятие обществом решения российского бизнеса взять в управление бизнес нерезидентов, так как с их уходом теоретически освободится место под солнцем для наших предпринимателей. Но это не факт. Факт в том, что наш бизнес может быть конкурентоспособным, только если получит доступ к дешевым деньгам (не более 2-3%), по аналогии с западным. Между тем надо обратить внимание, что ЦБ делает все, чтобы дешевого капитала в России не было. А это, ключевая проблема.
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Вячеслав Пимурзин управляющий партнер «Доступного офисного фонда», эксперт по коммерческой недвижимости
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В текущей действительности сложно давать однозначные решения. В «аренде» зарубежного бизнеса я вижу как плюсы, так и определенные риски. С одной стороны, бэкграунд с международными компаниями — это серьезный опыт и определенные перспективы. С другой — юридические гарантии. Договорные обязательства сейчас, к сожалению, не обещают твердой почвы. От чего бы я точно воздержался — это инвестиции. Управление и партнерство — да, финансирование — нет.
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Сирин Зарипов управляющий партнер юридической компании «Альфа», финансовый советник
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Давно сложилась практика, по которой западные компании продают свои активы российским партнерам. Такое предложение может быть очень интересным для наших предпринимателей, если речь идет о технологичном и хорошо налаженном бизнесе. Примером может служить американская страховая компания MetLife, которая в 2021 году продала свою российскую «дочку» «Совкомбанку».
Как я поступил бы, если бы мне предложили сделку по «аренде» западного бизнеса? В аренду, скорее всего, не взял бы. А предложение о покупке — рассмотрел бы.
Согласился бы вернуть, если иностранная компания решится вновь вести бизнес в России? Не факт, так как стало бы жалко вложенных усилий. Думаю, оптимальным решением в таком случае могло бы стать партнерство, то есть совместное управление активами. Но тут многое будет зависеть от условий, которые предложит вторая сторона.
Если говорить об интересных мне сферах бизнеса, то я готов взять в управление финансовую или юридическую компанию.
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Александр Свидовский генеральный директор компании «Втор-пласт»
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Ситуация очень спорная. Практически все западные компании принимают решения очень эмоционально. Это происходит либо после давления местных министерств и торгово-промышленных палат, либо под общим политическим давлением. Зачастую эти решения крайне необдуманные.
Сегодня мы часто сталкиваемся с тем, что работа поставщиков приостанавливается. Большинство решений о заморозке деятельности или инвестиций носят выжидающий характер. Как только политическая ситуация будет урегулирована, многие компании изменят свое решение к лучшему в отношении дел с Россией.
Я считаю, что брать в управление чужие компании — идея слабо перспективная. Если «арендовать» зарубежный бизнес, то должны быть четкие договоренности о сроках управления и финансовой компенсации. Необходимо время для погружения в проект. Политическая ситуация может нормализоваться в любой момент, и компании вернутся, и тогда работа была выполнена зря. Поэтому единственный вариант, при котором можно руководить чужим бизнесом, — наличие конкретных соглашений, которые будут указывать на то, что это управление продолжится на протяжении определенного срока: год, два, три, — и будет сопровождаться четкими договоренностями о финансовых компенсациях.
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Инна Анисимова генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner
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Зарубежные компании не предлагали нам аренду бизнеса. Если бы такое предложение поступило от владельца коммуникационного бизнеса, мы могли бы принять его. «Арендованный» бизнес не отнимает много времени. Но и большой прибыли не приносит. Хотя может подарить дополнительный опыт в управлении, релокации бизнеса и наладить партнерские связи.
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Максим Щорс генеральный директор юридической компании «Штурм»
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«Аренда бизнеса», скорее всего, юридически будет оформлена двумя договорами купли-продажи акций в акционерном обществе или долей в обществе с ограниченной ответственностью. При этом проданные зарубежными собственниками активы (акции, доли) будут находиться в залоге у них до момента возврата по второму договору купли-продажи.
Также очень вероятно, что во втором договоре купли-продажи будут оговорены KPI или иные критерии, которым должен будет соответствовать ранее проданный актив на момент его выкупа зарубежными собственниками обратно. В зависимости, от соответствия актива указанным критериям — к российским «временным» собственникам могут быть предъявлены претензии по качеству управления ранее проданными активами. Также большим вопросом является определение цены продаваемого и выкупаемого обратно бизнеса, поскольку в настоящее время очень трудно достоверно оценить основные бизнес-показатели на ближайший год (выручка, прибыль, размер кредиторской и дебиторской задолженности и так далее).
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Александр Некрасов основатель бизнес-школы «Александр Некрасов и партнеры»
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Я бы не согласился, на такого рода предложения бизнеса. Почему? Потому что я буду вкладывать силы, время, энергию, а потом этот бизнес и люди будут на улице! А это не допустимо! Потому, что время и энергия — это самые невосполнимые ресурсы.
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