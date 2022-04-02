Опрос предпринимателей: хотели бы вы временно управлять российскими активами зарубежных компаний?

Для многих понятно, что сложившаяся ситуация — это противостояние России с коллективным Западом на территории Украины, желание повторить Западом «святые» 90-е, продолжить жить за счет ресурсов нашей страны.

При этом большинство понимает, что иностранные компании уходят из России под давлением своих политиканов. Никому не хочется оставлять большой платежеспособный рынок, оставлять наработанное, вложенные средства, инвестиции.

Что касается «аренды» зарубежного бизнеса, такое предложение однозначно бы рассмотрел, так как, с точки зрения предпринимателя, это дало бы доступ к внутреннему устройству бизнеса, к применяемым технологиям. Как минимум, в этой ситуации можно наработать новые компетенции.

Самый главный риск — это непринятие обществом решения российского бизнеса взять в управление бизнес нерезидентов, так как с их уходом теоретически освободится место под солнцем для наших предпринимателей. Но это не факт. Факт в том, что наш бизнес может быть конкурентоспособным, только если получит доступ к дешевым деньгам (не более 2-3%), по аналогии с западным. Между тем надо обратить внимание, что ЦБ делает все, чтобы дешевого капитала в России не было. А это, ключевая проблема.