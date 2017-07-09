​Эпоха Шаймиева: главный праздник лета

В середине лета во всех городах, поселках и деревнях Татарстана отмечают Сабантуй. Известный фотограф Михаил Козловский за четверть века работы вместе с первым президентом Татарстана побывал на празднике плуга в разных районах республики. Самые интересные кадры с майдана — в фотоподборке, подготовленной специально для «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии