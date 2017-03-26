​Эпоха Шаймиева: как Евгений Примаков в перерыве между правительством и Думой посещал Казань

07:00, 26.03.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 17 8
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В октябре 1999 года в Казани с двухдневным визитом побывал Евгений Примаков. Во время посещения столицы Татарстана Примаков вместе с президентом РТ Минтимером Шаймиевым побывал на заводе «Казанькомпрессормаш». Тогда Евгений Примаков после восьми месяцев руководства правительством России был отправлен в отставку и готовился к выборам в Госдуму РФ как лидер избирательного блока «Отечество — вся Россия».
Визит Примакова в Казань запечатлел фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи фотографии и публикует «Реальное время».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 26 марта
    Целая эпоха Примакова. Как давно это было.
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  • Анонимно 26 марта
    Черно белые фотографии, это прям раритет какой то))
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  • Анонимно 26 марта
    Великие люди Примаков и Шаймиев. Великая эпоха.
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  • Анонимно 26 марта
    РВ, не хватает подписей- кто изображен на фото?
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    Анонимно 26 марта
    Фарид Мухаметшин, Евгений Примаков, охранник Президента, Минтимер Шаймиев
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  • Анонимно 26 марта
    Вот они люди в чёрном, зачем их подписывать)
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    Анонимно 26 марта
    Люди в черном)))
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  • Анонимно 26 марта
    Шаймиев, Примаков, Мухаметшин ещё свежий, Исхаков тогда мэр Казани,всё у него впереди, даже Муртазин есть, бывший прессекретарь президента, как молоды мы были...
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