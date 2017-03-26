​Эпоха Шаймиева: как Евгений Примаков в перерыве между правительством и Думой посещал Казань

В октябре 1999 года в Казани с двухдневным визитом побывал Евгений Примаков. Во время посещения столицы Татарстана Примаков вместе с президентом РТ Минтимером Шаймиевым побывал на заводе «Казанькомпрессормаш». Тогда Евгений Примаков после восьми месяцев руководства правительством России был отправлен в отставку и готовился к выборам в Госдуму РФ как лидер избирательного блока «Отечество — вся Россия».

Визит Примакова в Казань запечатлел фотограф первого президента Михаил Козловский, чьи фотографии и публикует «Реальное время».

