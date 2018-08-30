Эпоха Шаймиева: День республики в XXI веке

07:00, 30.08.2018 Сюжет: Эпоха Шаймиева 51
С Президентом РФ Владимиром Путиным, 2002 г. С главами дипломатических представительств, 2003 г. С председателем Государственной Думы РФ Борисом Грызловым, 2005 г. С министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергеем Шойгу, 2005 г. С чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации Рауфом Саадом, 2005 г. С председателем Союза театральных деятелей России, народным артистом России Александром Калягиным, 2005 г. С президентом ОАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“ Вагитом Алекперовым, 2005 г. Праздник «Золотая подкова» — с победителем Кубка Президента России, 2005 г. Праздник «Золотая подкова» — с победителем Кубка Президента России, 2005 г. День Республики Татарстан, 2006 г. День Республики Татарстан, 2006 г. Открытие аквапарка, 2007 г. Открытие аквапарка, 2007 г. Открытие аквапарка, 2007 г. Открытие детской железной дороги в Казани, 2007 г. Открытие детской железной дороги в Казани, 2007 г. Открытие детской железной дороги в Казани, 2007 г. Открытие II очереди моста «Миллениум», 2007 г. День Республики Татарстан, 2008 г. День Республики Татарстан, 2008 г. День Республики Татарстан, 2008 г. День Республики Татарстан, 2008 г. День Республики Татарстан, 2008 г. День Республики Татарстан, 2008 г. День Республики Татарстан, 2009 г. День Республики Татарстан, 2009 г. День Республики Татарстан, 2009 г. День Республики Татарстан, 2009 г. Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г. Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г. Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г. Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г. Вручение государственных премий РТ им.Г.Тукая деятелям искусства и культуры, 2010 г. Вручение государственных премий РТ им.Г.Тукая деятелям искусства и культуры, 2010 г. Вручение государственных премий РТ им.Г.Тукая деятелям искусства и культуры, 2010 г. Запуск в эксплуатацию беспроводной сети передачи данных 4G в г. Казани, 2010 г. Cпортивно-культурный праздник на МКСК “Казань”, 2010 г. Cпортивно-культурный праздник на МКСК “Казань”, 2010 г. Республиканский спортивно-культурный праздник, посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, 2012 г. Республиканский спортивно-культурный праздник, посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, 2012 г. Республиканский спортивно-культурный праздник, посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, 2012 г. Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2012 года Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2012 года Встреча с представителями корпорации “Турецкое радио и телевидение”, 2013 г. Встреча с представителями корпорации “Турецкое радио и телевидение”, 2013 г. Встреча с представителями корпорации “Турецкое радио и телевидение”, 2013 г. Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года
1/51
  • С Президентом РФ Владимиром Путиным, 2002 г.
  • С главами дипломатических представительств, 2003 г.
  • С председателем Государственной Думы РФ Борисом Грызловым, 2005 г.
  • С министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Сергеем Шойгу, 2005 г.
  • С чрезвычайным и полномочным послом Арабской Республики Египет в Российской Федерации Рауфом Саадом, 2005 г.
  • С председателем Союза театральных деятелей России, народным артистом России Александром Калягиным, 2005 г.
  • С президентом ОАО «Нефтяная компания „ЛУКОЙЛ“ Вагитом Алекперовым, 2005 г.
  • Праздник «Золотая подкова» — с победителем Кубка Президента России, 2005 г.
  • Праздник «Золотая подкова» — с победителем Кубка Президента России, 2005 г.
  • День Республики Татарстан, 2006 г.
  • День Республики Татарстан, 2006 г.
  • Открытие аквапарка, 2007 г.
  • Открытие аквапарка, 2007 г.
  • Открытие аквапарка, 2007 г.
  • Открытие детской железной дороги в Казани, 2007 г.
  • Открытие детской железной дороги в Казани, 2007 г.
  • Открытие детской железной дороги в Казани, 2007 г.
  • Открытие II очереди моста «Миллениум», 2007 г.
  • День Республики Татарстан, 2008 г.
  • День Республики Татарстан, 2008 г.
  • День Республики Татарстан, 2008 г.
  • День Республики Татарстан, 2008 г.
  • День Республики Татарстан, 2008 г.
  • День Республики Татарстан, 2008 г.
  • День Республики Татарстан, 2009 г.
  • День Республики Татарстан, 2009 г.
  • День Республики Татарстан, 2009 г.
  • День Республики Татарстан, 2009 г.
  • Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г.
  • Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г.
  • Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г.
  • Посещение нового здания факультета художественного образования ТГГПУ, 2010 г.
  • Вручение государственных премий РТ им.Г.Тукая деятелям искусства и культуры, 2010 г.
  • Вручение государственных премий РТ им.Г.Тукая деятелям искусства и культуры, 2010 г.
  • Вручение государственных премий РТ им.Г.Тукая деятелям искусства и культуры, 2010 г.
  • Запуск в эксплуатацию беспроводной сети передачи данных 4G в г. Казани, 2010 г.
  • Cпортивно-культурный праздник на МКСК “Казань”, 2010 г.
  • Cпортивно-культурный праздник на МКСК “Казань”, 2010 г.
  • Республиканский спортивно-культурный праздник, посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, 2012 г.
  • Республиканский спортивно-культурный праздник, посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, 2012 г.
  • Республиканский спортивно-культурный праздник, посвященный Дню Республики Татарстан и Дню города Казани, 2012 г.
  • Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2012 года
  • Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2012 года
  • Встреча с представителями корпорации “Турецкое радио и телевидение”, 2013 г.
  • Встреча с представителями корпорации “Турецкое радио и телевидение”, 2013 г.
  • Встреча с представителями корпорации “Турецкое радио и телевидение”, 2013 г.
  • Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года
  • Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года
  • Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года
  • Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года
  • Вручение Государственной премии им. Г. Тукая лауреатам 2013 года

Сегодня мы отмечаем День Республики Татарстан – 28 лет назад, 30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Документ подписал председатель Верховного Совета Татарской Советской Социалистической Республики Минтимер Шаймиев – будущий первый президент РТ.

День республики - особый праздник в Татарстане – на него приглашают высоких гостей, приурочивают к этой дате сдачу в эксплуатацию знаковых инфраструктурных объектов, вручают в этот день государственные награды и премии РТ.

В фотоподборке «Реального времени» - интересные моменты событий 30 августа за последние 15 лет.

Фото shaimiev.tatarstan.ru

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи