Эпоха Шаймиева: День республики в XXI веке

Сегодня мы отмечаем День Республики Татарстан – 28 лет назад, 30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Документ подписал председатель Верховного Совета Татарской Советской Социалистической Республики Минтимер Шаймиев – будущий первый президент РТ.



День республики - особый праздник в Татарстане – на него приглашают высоких гостей, приурочивают к этой дате сдачу в эксплуатацию знаковых инфраструктурных объектов, вручают в этот день государственные награды и премии РТ.

В фотоподборке «Реального времени» - интересные моменты событий 30 августа за последние 15 лет.

Фото shaimiev.tatarstan.ru