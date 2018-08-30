Эпоха Шаймиева: День республики в XXI веке

Сегодня мы отмечаем День Республики Татарстан – 28 лет назад, 30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Документ подписал председатель Верховного Совета Татарской Советской Социалистической Республики Минтимер Шаймиев – будущий первый президент РТ.
День республики - особый праздник в Татарстане – на него приглашают высоких гостей, приурочивают к этой дате сдачу в эксплуатацию знаковых инфраструктурных объектов, вручают в этот день государственные награды и премии РТ.
В фотоподборке «Реального времени» - интересные моменты событий 30 августа за последние 15 лет.
Фото shaimiev.tatarstan.ru
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