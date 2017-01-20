​Эпоха Шаймиева: история Татарстана в фоторепортаже о первом президенте

Сегодня Минтимер Шаймиев отмечает 80-летний юбилей. К этому торжественному дню «Реальное время» подготовило фоторепортаж, предоставленный фотографом первого президента Татарстана Михаилом Козловским. Среди снимков разных лет как хорошо известные, так и не публиковавшиеся ранее.
У Михаила Козловского в этом году тоже юбилей — четверть века он работает в пресс-службе президента РТ и все эти годы создавал историческую фотолетопись, запечатлевая зарубежные визиты и праздничные мероприятия, официальные переговоры и встречи с жителями республики, поездки по районам и счастливые моменты в кругу семьи первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.
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комментарии
С Днем Рождения Минтимер Шарипович!
Сердечное спасибо за Ваши добрые дела.
Здоровья,Мира благополучия.
— Всем мира и доброго созидания!