​Эпоха Шаймиева: история Татарстана в фоторепортаже о первом президенте

Сегодня Минтимер Шаймиев отмечает 80-летний юбилей. К этому торжественному дню «Реальное время» подготовило фоторепортаж, предоставленный фотографом первого президента Татарстана Михаилом Козловским. Среди снимков разных лет как хорошо известные, так и не публиковавшиеся ранее.



У Михаила Козловского в этом году тоже юбилей — четверть века он работает в пресс-службе президента РТ и все эти годы создавал историческую фотолетопись, запечатлевая зарубежные визиты и праздничные мероприятия, официальные переговоры и встречи с жителями республики, поездки по районам и счастливые моменты в кругу семьи первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.