​Эпоха Шаймиева: история Татарстана в фоторепортаже о первом президенте

07:00, 20.01.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 35 8
13 марта 2002 День работников сельского хозяйства, 8 октября 2004 На Сабантуе в Казани, 2005 60 лет Победы, 9 мая 2005 На Сабантуе в Казани, 2005 Атня, 4 июля 2005 1000-летие Казани, 30 августа 2005 1 августа 2006 Буинск, 2 августа 2006 Англия, 18—20 октября 2006 80-летие Фикрята Табеева, 4 марта 2008 С Валерием Гергиевым, май 2008 С Дмитрием Медведевым, 7 августа 2008 Чествование "Рубина", 22 ноября 2008 Волейбольный "Зенит" - чемпион России, 2 мая 2009 Чествование "Рубина", 2 декабря 2009 На президентской елке Инаугурация Рустама Минниханова, 25 марта 2010 День республики, 30 августа 2010 В Греции, 27—28 марта 2012
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 13 марта 2002
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • День работников сельского хозяйства, 8 октября 2004
    Михаил Козловский
  • На Сабантуе в Казани, 2005
    Михаил Козловский
  • 60 лет Победы, 9 мая 2005
    Михаил Козловский
  • На Сабантуе в Казани, 2005
    Михаил Козловский
  • Атня, 4 июля 2005
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 1000-летие Казани, 30 августа 2005
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 1 августа 2006
    Михаил Козловский
  • Буинск, 2 августа 2006
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Англия, 18—20 октября 2006
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 80-летие Фикрята Табеева, 4 марта 2008
    Михаил Козловский
  • С Валерием Гергиевым, май 2008
    Михаил Козловский
  • С Дмитрием Медведевым, 7 августа 2008
    Михаил Козловский
  • Чествование "Рубина", 22 ноября 2008
    Михаил Козловский
  • Волейбольный "Зенит" - чемпион России, 2 мая 2009
    Михаил Козловский
  • Чествование "Рубина", 2 декабря 2009
    Михаил Козловский
  • На президентской елке
    Михаил Козловский
  • Инаугурация Рустама Минниханова, 25 марта 2010
    Михаил Козловский
  • День республики, 30 августа 2010
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • В Греции, 27—28 марта 2012
    Михаил Козловский

Сегодня Минтимер Шаймиев отмечает 80-летний юбилей. К этому торжественному дню «Реальное время» подготовило фоторепортаж, предоставленный фотографом первого президента Татарстана Михаилом Козловским. Среди снимков разных лет как хорошо известные, так и не публиковавшиеся ранее.

У Михаила Козловского в этом году тоже юбилей — четверть века он работает в пресс-службе президента РТ и все эти годы создавал историческую фотолетопись, запечатлевая зарубежные визиты и праздничные мероприятия, официальные переговоры и встречи с жителями республики, поездки по районам и счастливые моменты в кругу семьи первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 20 янв
    С Днем рождения, Президент!
    С Днем Рождения Минтимер Шарипович!
    Сердечное спасибо за Ваши добрые дела.
    Здоровья,Мира благополучия.
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  • Анонимно 20 янв
    Отличные фотографии! Подборка - супер
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  • Анонимно 20 янв
    14е фотка супер)))
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  • Анонимно 20 янв
    Потрясающий! Человечище он, я счастлив, что живу с ним в одно время в одной республике!
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  • Анонимно 20 янв
    позитивные очень фотографии :-)
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  • Анонимно 20 янв
    Фото живые, интересные! Михаил Козловский яркий соавтор наших впечатлений, ))
    — Всем мира и доброго созидания!
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  • Анонимно 20 янв
    Рад за нас, за республику, за Россию, что в сложнейшее время у нас был такой руководитель как наш Бабай.
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  • Анонимно 25 янв
    Достойнейший человек! Президент с большой буквы! Долгих лет ему жизни.

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