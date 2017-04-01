​Эпоха с улыбкой: Чубайс в тюбетейке, трубач Равиль Муратов и кулинар Минтимер Шаймиев

Михаил Козловский, личный фотограф Минтимера Шаймиева, четверть века работает в пресс-службе президента РТ. За эти годы он создал целую историческую летопись. Но многие замечательные снимки не вместились в рамки официальных съемок. Это и «закадровые» съемки вип-персон, и зарисовки о людях искусства, и забавные сюжеты, которые наблюдательный фотограф может найти везде. У Михаила Козловского есть замысел сделать когда-нибудь выставку «Объектив улыбается». К 1 апреля с разрешения автора «Реальное время» организовало мини-выставку под таким названием. В нее вошли кадры, снятые Михаилом Козловским в разные годы.

