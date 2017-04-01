​Эпоха с улыбкой: Чубайс в тюбетейке, трубач Равиль Муратов и кулинар Минтимер Шаймиев

07:00, 01.04.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 29 15
60 лет Равилю Муратову 80 лет Фикряту Табееву 1000-летие Казани Анатолий Чубайс, Минтимер Шаймиев и Виктор Черномырдин Открытие за завода масел в Нижнекамске Ново-Шешминский район С Валерием Гергиевым В Свияжске Новогодний вечер Сабантуй на ипподроме Муслюмово Тюлячи Сабантуй Сабантуй
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  • 60 лет Равилю Муратову
    Михаил Козловский
  • 80 лет Фикряту Табееву
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 1000-летие Казани
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Анатолий Чубайс, Минтимер Шаймиев и Виктор Черномырдин
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Открытие за завода масел в Нижнекамске
    Михаил Козловский
  • Ново-Шешминский район
    Михаил Козловский
  • С Валерием Гергиевым
    Михаил Козловский
  • В Свияжске
    Михаил Козловский
  • Новогодний вечер
    Михаил Козловский
  • Сабантуй на ипподроме
    Михаил Козловский
  • Муслюмово
    Михаил Козловский
  • Тюлячи
    Михаил Козловский
  • Сабантуй
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Сабантуй
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Михаил Козловский, личный фотограф Минтимера Шаймиева, четверть века работает в пресс-службе президента РТ. За эти годы он создал целую историческую летопись. Но многие замечательные снимки не вместились в рамки официальных съемок. Это и «закадровые» съемки вип-персон, и зарисовки о людях искусства, и забавные сюжеты, которые наблюдательный фотограф может найти везде. У Михаила Козловского есть замысел сделать когда-нибудь выставку «Объектив улыбается». К 1 апреля с разрешения автора «Реальное время» организовало мини-выставку под таким названием. В нее вошли кадры, снятые Михаилом Козловским в разные годы.

комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    классные кадры!
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    Анонимно 01 апр
    как всегда у Козловского
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  • Анонимно 01 апр
    это кто такой деловой на третьей фотографии?)
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  • Анонимно 01 апр
    Очередная порция свежайшего эксклюзива, супер
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  • Анонимно 01 апр
    Муратов правда трубач?:) что у него получилось тогда выдуть?
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  • Анонимно 01 апр
    на четвертой фотке в центре Гермес Конрад)))
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    Анонимно 01 апр
    эт спортсмен по лимбо из Футурамы?) хаха)
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  • Анонимно 01 апр
    5-й кадр: ой, какая милота! :3
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  • Анонимно 01 апр
    Позитивные фотографии
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  • Анонимно 01 апр
    Муратов и на саксе может
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    Анонимно 01 апр
    Серьёзно? Круто! И как ,хорошо играет? а вы откуда кстати знаете - слышали?
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  • Анонимно 01 апр
    Аминов прям пухлячок был). сейчас постройнел
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    Анонимно 01 апр
    время такое, все стройнеют
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  • Анонимно 01 апр
    Вы замечательный фотограф!
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  • Анонимно 01 апр
    на девятой фотке как будто героиня из фильма "Девчата")
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