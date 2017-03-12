​Эпоха Шаймиева: обновленное здание ДУМ, подготовка к открытию метро и «Татарстан» чәе

27 августа 1999 года, в преддверии Дня Республики, президент Татарстана Минтимер Шаймиев побывал в Духовном управлении мусульман РТ и на некоторых предприятиях в Казани. Поездка началась с улицы Лобачевского, где торжественно открылось отреставрированное здание ДУМ РТ. На производственной базе КУП «Казметрострой» (бывший ДСК КАПО имени Горбунова) был подведен итог двухлетней работы метростроевцев. Следующим объектом, который посетил Минтимер Шаймиев, стал чаеразвесочный цех ЗАО «Агрофирма «Виктория», открывшийся в поселке Брикетный на улице 13-й Кадышевской. Свидетелем этих событий стал фотограф первого президента Михаил Козловский. «Реальное время» публикует его фоторепортаж.

