​Эпоха Шаймиева: обновленное здание ДУМ, подготовка к открытию метро и «Татарстан» чәе

07:00, 12.03.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 31 7
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

27 августа 1999 года, в преддверии Дня Республики, президент Татарстана Минтимер Шаймиев побывал в Духовном управлении мусульман РТ и на некоторых предприятиях в Казани. Поездка началась с улицы Лобачевского, где торжественно открылось отреставрированное здание ДУМ РТ. На производственной базе КУП «Казметрострой» (бывший ДСК КАПО имени Горбунова) был подведен итог двухлетней работы метростроевцев. Следующим объектом, который посетил Минтимер Шаймиев, стал чаеразвесочный цех ЗАО «Агрофирма «Виктория», открывшийся в поселке Брикетный на улице 13-й Кадышевской. Свидетелем этих событий стал фотограф первого президента Михаил Козловский. «Реальное время» публикует его фоторепортаж.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 12 марта
    Все такие молодые, красивые. Исхаков смешной)
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  • Анонимно 12 марта
    Достойные люди.
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  • Анонимно 12 марта
    Ведь совсем недавно это было. А прошло уже почти 25 лет. Ужас. Куда летит время...
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  • Анонимно 12 марта
    С умилением смотрю на эти фото.
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  • Анонимно 12 марта
    Кажется, что вчера все это было ...
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  • Анонимно 12 марта
    Люблю нашу республику, дай Бог сил и здоровья нашему руководству !
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  • Анонимно 12 марта
    Спасибо родной наш Минтимер!
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