Эпоха Шаймиева: по морям, по волнам от Каспия до Балтики

Сегодня в России отмечают День Военно-морского флота. К этому памятному дню «Реальное время» подготовило подборку фотографий, рассказывающих о «флотских» эпизодах биографии первого президента Татарстана. Один из них – участие Минтимера Шаймиева в сборе-походе Каспийской военной флотилии в августе 2002 года. В этих учениях был задействован и сторожевой ракетный корабль "Татарстан", построенный корабелами Зеленодольска и переданный в качестве флагмана Каспийской военной флотилии в июле 2002-го.

Фотографии предоставлены известным фотографом Михаилом Козловским.