Эпоха Шаймиева: по морям, по волнам от Каспия до Балтики

07:00, 30.07.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 21 1
Астрахань — Махачкала. Август 2002 года Астрахань — Махачкала. Август 2002 года Астрахань — Махачкала. Август 2002 года Астрахань — Махачкала. Август 2002 года Астрахань — Махачкала. Август 2002 года Астрахань — Махачкала. Август 2002 года Санкт-Петербург. Июнь 2003 года День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года 1000-летие Казани. Август 2005 года 1000-летие Казани. Август 2005 года С Сергеем Шойгу. Июнь 2008 года
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  • Астрахань — Махачкала. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Астрахань — Махачкала. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Астрахань — Махачкала. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Астрахань — Махачкала. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Астрахань — Махачкала. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Астрахань — Махачкала. Август 2002 года
    Михаил Козловский
  • Санкт-Петербург. Июнь 2003 года
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года
    Михаил Козловский
  • День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года
    Михаил Козловский
  • День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года
    Михаил Козловский
  • День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года
    Михаил Козловский
  • День города в Санкт-Петербурге, 27 мая 2005 года
    Михаил Козловский
  • 1000-летие Казани. Август 2005 года
    Михаил Козловский
  • 1000-летие Казани. Август 2005 года
    Михаил Козловский
  • С Сергеем Шойгу. Июнь 2008 года
    Михаил Козловский

Сегодня в России отмечают День Военно-морского флота. К этому памятному дню «Реальное время» подготовило подборку фотографий, рассказывающих о «флотских» эпизодах биографии первого президента Татарстана. Один из них – участие Минтимера Шаймиева в сборе-походе Каспийской военной флотилии в августе 2002 года. В этих учениях был задействован и сторожевой ракетный корабль "Татарстан", построенный корабелами Зеленодольска и переданный в качестве флагмана Каспийской военной флотилии в июле 2002-го.

Фотографии предоставлены известным фотографом Михаилом Козловским.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 авг
    1. Спасибо Минтимер Шарипович за всё, что сделали для завода имени Горького и, следовательно для Зеленодольска;
    2. если бы все главы так относились к выполнению своих обязанностей в части оборонной промышленности как Вы, мы бы жили в другой стране и у нас был бы другой рабочий класс и нормальный инженерный корпус;
    3. ещё раз с праздником и семь футов под килем.
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