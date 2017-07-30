Эпоха Шаймиева: по морям, по волнам от Каспия до Балтики

Сегодня в России отмечают День Военно-морского флота. К этому памятному дню «Реальное время» подготовило подборку фотографий, рассказывающих о «флотских» эпизодах биографии первого президента Татарстана. Один из них – участие Минтимера Шаймиева в сборе-походе Каспийской военной флотилии в августе 2002 года. В этих учениях был задействован и сторожевой ракетный корабль "Татарстан", построенный корабелами Зеленодольска и переданный в качестве флагмана Каспийской военной флотилии в июле 2002-го.
Фотографии предоставлены известным фотографом Михаилом Козловским.
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комментарии
2. если бы все главы так относились к выполнению своих обязанностей в части оборонной промышленности как Вы, мы бы жили в другой стране и у нас был бы другой рабочий класс и нормальный инженерный корпус;
3. ещё раз с праздником и семь футов под килем.