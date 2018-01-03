Эпоха Шаймиева: в подарок академику и лауреату Госпремии – будущая художественная галерея в Кремле

24 декабря 1999 года Минтимер Шаймиев в Казанском кремле встретился с народным художником СССР, лауреатом Государственной премии СССР и премии имени Г.Тукая, действительным членом Российской академии художеств Харисом Якуповым по случаю его 80-летия. Президент тепло поздравил юбиляра и вручил ему Почетную грамоту РТ. Минтимер Шаймиев рассказал о планах по открытию в здании бывшего юнкерского училища в Кремле картинной галереи (ныне галерея «Хазинэ»).
В чествовании юбиляра приняли участие руководитель аппарата президента РТ Экзам Губайдуллин, вице-премьер РТ Ильгиз Хайруллин, зампредседателя Госсовета Татарстана Ренат Харисов, министр культуры республики Ильдус Тарханов, председатель Союза художников РТ Абрек Абзгильдин. Свидетелем этой встречи стал известный фотограф Михаил Козловский.
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