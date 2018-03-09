Эпоха Шаймиева: без женщин жить нельзя на свете

К первому весеннему празднику «Реальное время» подготовило фотоподборку, рассказывающую о женщинах, окружавших и окружающих первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Это политические и государственные деятели, ветераны, люди искусства, спортсменки, жительницы республики всех возрастов и профессий, с которыми Минтимер Шаймиев встречался во время многочисленных поездок, и, главное, самые близкие: первая учительница будущего президента, члены семьи и, конечно, супруга, Сакина-ханум.
Использованы фото Михаила Козловского, Максима Платонова и из семейного архива семьи Шаймиевых
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым