Эпоха Шаймиева: без женщин жить нельзя на свете

К первому весеннему празднику «Реальное время» подготовило фотоподборку, рассказывающую о женщинах, окружавших и окружающих первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Это политические и государственные деятели, ветераны, люди искусства, спортсменки, жительницы республики всех возрастов и профессий, с которыми Минтимер Шаймиев встречался во время многочисленных поездок, и, главное, самые близкие: первая учительница будущего президента, члены семьи и, конечно, супруга, Сакина-ханум.

Использованы фото Михаила Козловского, Максима Платонова и из семейного архива семьи Шаймиевых

