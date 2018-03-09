Эпоха Шаймиева: без женщин жить нельзя на свете

07:00, 09.03.2018 Сюжет: Эпоха Шаймиева 60
1/60

К первому весеннему празднику «Реальное время» подготовило фотоподборку, рассказывающую о женщинах, окружавших и окружающих первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Это политические и государственные деятели, ветераны, люди искусства, спортсменки, жительницы республики всех возрастов и профессий, с которыми Минтимер Шаймиев встречался во время многочисленных поездок, и, главное, самые близкие: первая учительница будущего президента, члены семьи и, конечно, супруга, Сакина-ханум.

Использованы фото Михаила Козловского, Максима Платонова и из семейного архива семьи Шаймиевых

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи