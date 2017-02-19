​Эпоха Шаймиева, в преддверии выборов — 1996: чистопольская «элита», проблемы «командирского» «Востока» и эксклюзивное интервью

В феврале-марте 1996 года Минтимер Шаймиев объехал весь Татарстан, проводя предвыборные встречи с жителями республики. В Чистополе президент РТ посетил зверосовхоз «Луч», побывал в магазинах, на часовом заводе «Восток». Подробности этого визита — в фоторепортаже личного фотографа первого президента Михаила Козловского, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует сегодня «Реальное время».
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