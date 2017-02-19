​Эпоха Шаймиева, в преддверии выборов — 1996: чистопольская «элита», проблемы «командирского» «Востока» и эксклюзивное интервью

07:00, 19.02.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 25 7
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В феврале-марте 1996 года Минтимер Шаймиев объехал весь Татарстан, проводя предвыборные встречи с жителями республики. В Чистополе президент РТ посетил зверосовхоз «Луч», побывал в магазинах, на часовом заводе «Восток». Подробности этого визита — в фоторепортаже личного фотографа первого президента Михаила Козловского, чьи уникальные снимки с разрешения автора публикует сегодня «Реальное время».

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 19 февр
    Так вот как люди в черном выглядят)) на третьей фотографии))
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  • Анонимно 19 февр
    Красивые у нас девушки
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  • Анонимно 19 февр
    Скучаем по тем временам. Хотя вроде совсем недавно было. А такое ощущение, что прошла уже целая вечность.
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  • Анонимно 19 февр
    а народ как работал за еду так и работает. на что хватит зарплату 25-30 тысяч когда за садик надо 10 коммуналка 8 еда и проезд. а районах зарплату ещё меньше. короче для большой части населения развития нет.
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    Анонимно 19 февр
    Хотелось бы, чтобы наши дорогие власти вспомнили про народ, про маленькие зарплаты, дотации матерям. Татарстан везде лидер, но что от этого простым гражданам?
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  • Анонимно 19 февр
    я помню эти дубленки и шапки))
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  • Анонимно 19 февр
    Спасибо за репортаж, очень интересно вернуться в прошлое
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