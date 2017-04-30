​Эпоха Шаймиева: как регионы стали «Всей Россией»

22 мая 1999 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялся учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия». Инициаторами создания блока выступили руководители нескольких крупных субъектов Российской Федерации, среди которых были президенты Татарстана — Минтимер Шаймиев, Башкортостана — Муртаза Рахимов, Ингушетии — Руслан Аушев, губернаторы Санкт-Петербурга — Владимир Яковлев, Иркутской области — Борис Говорин, Челябинской области — Петр Сумин, главы администраций Астраханской области — Анатолий Гужвин, Омской области — Леонид Полежаев. Председательствовал на съезде и был избран председателем исполкома блока «Вся Россия» Олег Морозов. О том, как проходил съезд, — в репортаже Михаила Козловского, фотографа первого президента Татарстана.
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