​Эпоха Шаймиева: как регионы стали «Всей Россией»

07:00, 30.04.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 22 3
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

22 мая 1999 года в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялся учредительный съезд общественно-политического блока «Вся Россия». Инициаторами создания блока выступили руководители нескольких крупных субъектов Российской Федерации, среди которых были президенты Татарстана — Минтимер Шаймиев, Башкортостана — Муртаза Рахимов, Ингушетии — Руслан Аушев, губернаторы Санкт-Петербурга — Владимир Яковлев, Иркутской области — Борис Говорин, Челябинской области — Петр Сумин, главы администраций Астраханской области — Анатолий Гужвин, Омской области — Леонид Полежаев. Председательствовал на съезде и был избран председателем исполкома блока «Вся Россия» Олег Морозов. О том, как проходил съезд, — в репортаже Михаила Козловского, фотографа первого президента Татарстана.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 30 апр
    Какие же мы тогда были, совсем другими людьми были
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  • Анонимно 30 апр
    Дружно жили, скучаю по тому времени
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  • Анонимно 30 апр
    Очень крутые фотки)
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