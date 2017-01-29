​Эпоха Шаймиева: поистине народный художник. Вслед за памятником и премией в Казани появился музей Баки Урманче

В начале 1999 года в Казани на улице Щапова открылся музей видного деятеля татарской культуры, народного художника Татарстана и Российской Федерации, лауреата Государственной премии имени Г. Тукая Баки Урманче. Почетными гостями церемонии стали президент Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Камиль Исхаков, вдова Баки Идрисовича Флора Ахметова, которая подарила новому музею одну из работ художника. Открытие музея запечатлел фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский. «Реальное время» публикует этот фоторепортаж.
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