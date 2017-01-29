​Эпоха Шаймиева: поистине народный художник. Вслед за памятником и премией в Казани появился музей Баки Урманче

07:00, 29.01.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 17 8
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В начале 1999 года в Казани на улице Щапова открылся музей видного деятеля татарской культуры, народного художника Татарстана и Российской Федерации, лауреата Государственной премии имени Г. Тукая Баки Урманче. Почетными гостями церемонии стали президент Татарстана Минтимер Шаймиев, мэр Казани Камиль Исхаков, вдова Баки Идрисовича Флора Ахметова, которая подарила новому музею одну из работ художника. Открытие музея запечатлел фотограф первого президента Татарстана Михаил Козловский. «Реальное время» публикует этот фоторепортаж.

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 29 янв
    Так не и побывали семьей в этом музее. Хотя не раз слышали.
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  • Анонимно 29 янв
    Спасибо за фото, ждем следующих.
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  • Анонимно 29 янв
    Мало фоток стало у вас. Раньше больше выкладывали.
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  • Анонимно 29 янв
    чем сейчас занимается Флора Урманче?
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  • Анонимно 29 янв
    Исхаков со несменяемой улыбкой)
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  • Анонимно 29 янв
    Хороший Музей.
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  • Анонимно 29 янв
    Тоже схожу, раз посмотрел фотки
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  • Анонимно 29 янв
    Хорошие фотографии, нам нравится, спасибо.
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