Эпоха Шаймиева: «Вся Россия» еще без «Отечества»

07:00, 12.06.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 29 11
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

В августе 1999 года общественно-политический блок «Вся Россия» ( созданный по инициативе руководителей ряда крупных субъектов Российской Федерации) и общероссийская политическая общественная организация «Отечество» приняли решение о формировании единого избирательного блока. 21 августа 1999-го решение о создании блока было утверждено съездами «Всей России» в Уфе и «Отечества» в Москве. Председателями блока «Отечество — Вся Россия» были избраны Евгений Примаков и Юрий Лужков. О том, как проходил в Уфе съезд «Всей России» — репортаж известного фотографа Михаила Козловского.

комментарии 11

комментарии

  • Анонимно 12 июня
    люблю фото Козловского)
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  • Анонимно 12 июня
    ой, какой раритет!
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    Анонимно 12 июня
    Эксклюзивище
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  • Анонимно 12 июня
    Веселые такие, приятно видеть столько улыбок :)
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  • Анонимно 12 июня
    Шаймиев молодой совсем)
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  • Анонимно 12 июня
    это на мыльницу снято что ли?
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    Анонимно 12 июня
    может на зеркалку скорее
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  • Анонимно 12 июня
    А кто это на 29 фотке? Что за музыкант?
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  • Анонимно 12 июня
    в Татарстане ковровые дорожки не только красные, но еще и с орнаментом))
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  • Анонимно 12 июня
    Чудная эпоха!
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  • Анонимно 12 июня
    Как молоды мы были....
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