Эпоха Шаймиева: «Вся Россия» еще без «Отечества»

В августе 1999 года общественно-политический блок «Вся Россия» ( созданный по инициативе руководителей ряда крупных субъектов Российской Федерации) и общероссийская политическая общественная организация «Отечество» приняли решение о формировании единого избирательного блока. 21 августа 1999-го решение о создании блока было утверждено съездами «Всей России» в Уфе и «Отечества» в Москве. Председателями блока «Отечество — Вся Россия» были избраны Евгений Примаков и Юрий Лужков. О том, как проходил в Уфе съезд «Всей России» — репортаж известного фотографа Михаила Козловского.