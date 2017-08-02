Эпоха Шаймиева, история Всемирного конгресса татар: встречи друзей, обмен подарками и «царское облачение» для первого президента

07:00, 02.08.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 61 16
IV конгресс татар, декабрь 2007 г. V конгресс татар, декабрь 2012 г.
1/61
  • IV конгресс татар, декабрь 2007 г.
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • V конгресс татар, декабрь 2012 г.
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня, в день, когда в Казани начинает свою работу VI съезд Всемирного конгресса татар, «Реальное время» завершает ретроспективу, рассказывающую об истории первых пяти съездов ВКТ. В сегодняшнем репортаже известного фотографа Михаила Козловского подробности IV и V съездов, состоявшихся в 2007 и 2012 годах.

комментарии 16

комментарии

  • Анонимно 02 авг
    А кто такой Исхаков, на первом фото?
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    А у чувака на 32-м фото и фамилию не указали.
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    Так Метшин же
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    Да его то я знаю)) Я спрашивал про того что в тюбетейке)
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    Не Ильдар Аляутдинов?
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    Государственный деятель
    Ответить
  • Анонимно 02 авг
    Бабай бер дэ картаймый.
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    Вот вот. каким был 20 лет назад, и сейчас такой же)
    Ответить
  • Анонимно 02 авг
    Все таки казань и татарстан город и республика контрастов
    Ответить
  • Анонимно 02 авг
    а на 7 фотографии там живой хорек?
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    нет, чучело
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    Ну ЯСНОПОНЯТНО же что живой хорек не будет в такой позе
    Ответить
  • Анонимно 02 авг
    Вопрос: а кто уполномачил этих людишек представлять татар на конгрессе? Моё мнение и мнение окружающих о делегировании представителей на конгресс никто не спрашивал. Междусобойчик непонятных людишек называть конгрессом - пафос, не более. Соответственно и принимаемые решения на таких мероприятиях - ничтожность.
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    Засвербело? :)
    Ответить
    Анонимно 02 авг
    А что вам не по душе то. Сами хотели поучаствовать?
    Ответить
  • Анонимно 02 авг
    Делегаты ВКТ! Ждем от вас продуманных и сильных решений и действий!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи