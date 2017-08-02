Эпоха Шаймиева, история Всемирного конгресса татар: встречи друзей, обмен подарками и «царское облачение» для первого президента

Сегодня, в день, когда в Казани начинает свою работу VI съезд Всемирного конгресса татар, «Реальное время» завершает ретроспективу, рассказывающую об истории первых пяти съездов ВКТ. В сегодняшнем репортаже известного фотографа Михаила Козловского подробности IV и V съездов, состоявшихся в 2007 и 2012 годах.
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