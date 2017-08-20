​Эпоха Шаймиева: юбилей нефтяного «генерала»

13 января 1999 года в Альметьевске отмечали 60-летие генерального директора АО «Татнефть» Рината Галеева. На торжества прибыли президент РТ Минтимер Шаймиев, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин, первый вице-премьер Равиль Муратов, председатель Нацбанка РТ Евгений Богачев. Ринат Галеев возглавлял «Татнефть» с 1990-го по июнь 1999 года и именно он провел компанию через «лихие» 90-е. При Галееве была стабилизирована добыча нефти, а само предприятие акционировано с выводом ценных бумаг на мировые фондовые рынки. О том как поздравляли нефтяного «генерала» — в фоторепортаже известного фотографа Михаила Козловского.

