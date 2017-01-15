Эпоха Шаймиева: в Петропавловском соборе накануне Рождества

5 января 1994 года, в канун Рождества, президент Татарстана Минтимер Шаймиев посетил Петропавловский собор в Казани. К этому времени использовавшийся долгое время не по назначению уникальный памятник церковного зодчества был передан православным верующим и реставрирован.
Минтимер Шаймиев побеседовал с управляющим Казанской епархией Русской православной церкви епископом Казанским и Татарстанским Анастасием, настоятелем Никольского собора отцом Иоанном, другими священнослужителями и прихожанами и поздравил их с наступающим праздником. Свидетелем этих событий стал фотограф первого президента РТ Михаил Козловский, чей фоторепортаж публикует «Реальное время».
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