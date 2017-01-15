Эпоха Шаймиева: в Петропавловском соборе накануне Рождества

07:00, 15.01.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 14 8
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

5 января 1994 года, в канун Рождества, президент Татарстана Минтимер Шаймиев посетил Петропавловский собор в Казани. К этому времени использовавшийся долгое время не по назначению уникальный памятник церковного зодчества был передан православным верующим и реставрирован.

Минтимер Шаймиев побеседовал с управляющим Казанской епархией Русской православной церкви епископом Казанским и Татарстанским Анастасием, настоятелем Никольского собора отцом Иоанном, другими священнослужителями и прихожанами и поздравил их с наступающим праздником. Свидетелем этих событий стал фотограф первого президента РТ Михаил Козловский, чей фоторепортаж публикует «Реальное время».

комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 15 янв
    Окна в кирпичных стенах заложены кирпичом. Собор красивый, но видно что не православными строился изначально, для других каких то целей, просто им его передали, а они под себя перестроили.
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    Анонимно 15 янв
    Окна заложили кирпичем в советское время в нижнем храме (служба до 1920-х гг. шла на татарском языке), чтобы сделать планетарий.
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  • Анонимно 15 янв
    Благодарность нашему Бабаю, долгих лет жизни.
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  • Анонимно 15 янв
    С теплотой вспоминаю то время, люди были как то живее, проще.
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    Анонимно 15 янв
    В 1994 г. брался за любую работу, но все-равно с трудом мог прокормить (просто прокормить) своих двух малолетних детей 10 и 12 лет.

    В других регионах, где Ельцин и Гайдар применили "шоковую терапию", было гораздо хуже - люди просто умирали от голода...

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  • Анонимно 15 янв
    Ждём ещё фоток
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  • Анонимно 16 янв
    Такой хороший планетарий был.
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  • Анонимно 16 янв
    Люблю Петропавловский собор! Спасибо Минтимеру Шариповичу!
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