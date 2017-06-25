​Эпоха Шаймиева: Дни милиции Татарстана в честь Дня республики

19 августа 1999 года в впервые в истории республики отметили Дни милиции Татарстана, посвященные Дню образования РТ. На площади перед НКЦ «Казань» были развернуты экспозиции: автотранспорт, оружие, бронежилеты, радиостанции, которые использует милиция, образцы систем охраны объектов управления вневедомственной охраны. В праздновании приняли участие президент Татарстана Минтимер Шаймиев, премьер-министр республики Рустам Минниханов, председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, министр внутренних дел Республики Татарстан генерал-майор Асгат Сафаров, представители министерств внутренних дел соседних республик и областей, ветераны МВД. Подробности торжественных мероприятий — в репортаже известного фотографа Михаила Козловского.
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