Эпоха Шаймиева: этот День Победы…

07:00, 07.05.2017 Сюжет: Эпоха Шаймиева 31 5
1993 год 1993 год 1993 год 1993 год 1993 год 1993 год 1993 год 1994 год 1995 год 1996 год 1996 год 1996 год 1996 год 1996 год 1996 год 1999 год 1999 год 1999 год 1999 год 1999 год, с героями Советского Союза 2000 год, 55-летие Победы 2000 год, 55-летие Победы 2000 год, 55-летие Победы 2000 год, 55-летие Победы 2000 год, 55-летие Победы, открытие парка Победы 2000 год, 55-летие Победы, открытие парка Победы 2000 год, 55-летие Победы, открытие парка Победы 2000 год, 55-летие Победы
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  • 1993 год
    Михаил Козловский
  • 1993 год
    Михаил Козловский
  • 1993 год
    Михаил Козловский
  • 1993 год
    Михаил Козловский
  • 1993 год
    Михаил Козловский
  • 1993 год
    Михаил Козловский
  • 1993 год
    Михаил Козловский
  • 1994 год
    Михаил Козловский
  • 1995 год
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • 1996 год
    Михаил Козловский
  • 1996 год
    Михаил Козловский
  • 1996 год
    Михаил Козловский
  • 1996 год
    Михаил Козловский
  • 1996 год
    Михаил Козловский
  • 1996 год
    Михаил Козловский
  • 1999 год
    Михаил Козловский
  • 1999 год
    Михаил Козловский
  • 1999 год
    Михаил Козловский
  • 1999 год
    Михаил Козловский
  • 1999 год, с героями Советского Союза
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы, открытие парка Победы
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы, открытие парка Победы
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы, открытие парка Победы
    Михаил Козловский
  • 2000 год, 55-летие Победы
    Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

День Победы — не просто праздник, это день памяти о мужестве и героизме тех, кто ценой своей жизни защитил будущее. О том, как в разные годы отмечали эту историческую дату в Казани, репортаж личного фотографа первого президента Татарстана Михаила Козловского.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07 мая
    Михаил, люблю ваши снимки, в них вся наша жизнь
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  • Анонимно 07 мая
    Замечательный праздник, всегда таким был
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  • Анонимно 07 мая
    Хорошие фотки, спасибо.
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  • Анонимно 10 мая
    Лица добрые такие...
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  • Анонимно 05 июня
    исхаков и минниханов совсем молодые
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