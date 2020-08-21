К 100-летию ТАССР: «Первые лица республики» в Казанском Кремле

Сегодня на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» открылась выставка «Первые лица республики», посвященная 100-летию ТАССР. Под открытым небом посетители могут увидеть материалы, рассказывающие о жизни и деятельности руководителей ТАССР: Сахибгарея Саид-Галиева, Бурхана Мансурова, Рауфа Сабирова, Минтимера Шаймиева, Фикрята Табеева, Фарида Мухаметшина, Рустама Минниханова и других.
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