В казанском «Манеже» появился «Родник любви и вдохновения»

19:35, 11.09.2020 Сюжет:  К 100-летию ТАССР 30
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  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин
  • Илья Репин

С 12 сентября в выставочном зале «Манеж» музея-заповедника «Казанский Кремль» работает экспозиция «Родник любви и вдохновения». Она состоит из произведений 16 татарских художников XX-XXI веков из коллекции Фонда Марджани — это шестьдесят живописных и графических работ, а также скульптура, причем некоторые полотна выставляются впервые.


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