Накануне чемпионата: «Казань Экспо» завершает подготовку к WorldSkills

Завтра в Казани стартует 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Торжественная церемония открытия ЧМ пройдет на стадионе «Казань Арена» в 19.00, а сами состязания будут идти на площадке выставочного центра «Казань Экспо», где сейчас идут последние приготовления к встрече гостей. Как выглядят рабочие места, фудкорт и зоны партнеров мероприятия - в фоторепортаже "Реального времени".

