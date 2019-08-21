Накануне чемпионата: «Казань Экспо» завершает подготовку к WorldSkills

10:49, 21.08.2019 Сюжет:  WorldSkills Kazan 2019 29
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  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев
  • Александр Артемьев

Завтра в Казани стартует 45-й мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills. Торжественная церемония открытия ЧМ пройдет на стадионе «Казань Арена» в 19.00, а сами состязания будут идти на площадке выставочного центра «Казань Экспо», где сейчас идут последние приготовления к встрече гостей. Как выглядят рабочие места, фудкорт и зоны партнеров мероприятия - в фоторепортаже "Реального времени".

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