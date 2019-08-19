Skills for the future: какой транспорт приготовила Казань для гостей чемпионата

В Татарстане для перевозки участников мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 было приобретено 80 единиц 50-местных автобусов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров во время пресс-тура, посвященного транспортному обеспечению участников и гостей чемпионата. Для перевозки участников и гостей чемпионата всего будет задействовано 202 туристических автобуса, 24 автобуса городского типа, 59 микроавтобусов и 99 легковых автомобилей различных классов. Весь подвижной состав забрендирован в стилистике чемпионата, обеспечен информационными аншлагами и указателями.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Татарстане 22 – 27 августа. Основной площадкой соревнований станет «Казань Экспо». Ожидается, что за четыре соревновательных дня международный выставочный центр посетят около 70 тыс. человек в составе организованных групп. Все организованные группы посетителей будут доставлять в «Казань Экспо» через точки сбора, где проведут досмотр, инструктаж и транспортировку по принципу из «чистой» зоны – в «чистую». Выделено три основные точки сбора: от Казанской академии тенниса и Казанской ярмарки транспортировка будет осуществляться на автобусах, от железнодорожного вокзала – электричкой.