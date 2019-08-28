WorldSkills Kazan 2019, прощание: награждение победителей под дождем и похвала Путина

В Казани завершилась церемония закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональным компетенциям WorldSkills Kazan 2019. Во время церемонии состоялось награждение победителей чемпионата, среди них были несколько татарстанцев. Помимо основных наград, участники, показавшие выдающиеся результаты, отмечены медалями «За высшее мастерство», премией имени Альберта-Видаля и наградой «Лучший представитель страны». Также был передан флаг движения WorldSkills представителям Китая. Следующий, 46-й ЧМ WorldSkills пройдет в 2021 году в Шанхае. Церемония закрытия - в фоторепортаже "Реального времени".

