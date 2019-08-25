WorldSkills 2019, день третий: уроки йоги, осетинские пироги, столярное мастерство и кирпичная кладка

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» с 22 по 27 августа проводится чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019. Сегодня в фоторепортаже «Реального времени» - йога-классы на стенде Индии, выпечка осетинских пирогов, строительные работы и многое другое.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым