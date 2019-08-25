WorldSkills 2019, день третий: уроки йоги, осетинские пироги, столярное мастерство и кирпичная кладка

19:07, 25.08.2019 Сюжет:  WorldSkills Kazan 2019 36
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» с 22 по 27 августа проводится чемпионат рабочих профессий WorldSkills-2019. Сегодня в фоторепортаже «Реального времени» - йога-классы на стенде Индии, выпечка осетинских пирогов, строительные работы и многое другое.

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