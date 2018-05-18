Волейбольная сборная России проведет два товарищеских матча с болгарами

Сборная России по волейболу в рамках подготовки к Лиге наций проведет два товарищеских матча со сборной Болгарии.

19 мая в Москве команды сыграют выставочную игру, которую могут посетить зрители. А 20 мая пройдет закрытый матч для прессы и зрителей в Новогорске.



Лига наций стартует 25 мая. В итоговую заявку на этот турнир попали два игрока уфимского «Урала» — Игорь Филиппов и Дмитрий Ковалев. Кроме того, экс-уралец Алексей Кабешов также включен в список сборников.

Сборная России сыграет первый тур в Польше, в Кракове и Катовице.

8 июня наша команда начнет домашний этап турнира, который пройдет в Уфе. Первым соперником сборной России станет команда Бразилии. Все матчи пройдут на «Уфа-Арене».



