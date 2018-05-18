Жаров заявил о непричастности Роскомнадзора к сбоям в работе Viber

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что проблемы Viber не связаны с действиями ведомства.

«Роскомнадзор не вносил IP Viber в реестр запрещенных ресурсов, это легко определить, проанализировав выгрузки Единого реестра запрещенной информации за сутки. Проблемы Viber никак не связаны с действиями Роскомнадзора», — цитирует его «РИА Новости».



До этого в мессендежере заявили о блокировке доступа к ряду используемых им серверов и о проблемах с подключением у части российских пользователей.

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил возможности блокировки Viber в случае поступления жалоб со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) из-за сложностей с получением ключей шифрования. Однако в Роскомнадзоре заявили, что пока не планируют блокировать мессенджер.