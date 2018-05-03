Никифоров не исключил возможности блокировки Viber

Глава минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил возможности блокировки Viber в случае поступления жалоб со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) из-за сложностей с получением ключей шифрования.

«Это вопрос к Федеральной службе безопасности, потому что полномочия в части таких специфичных вопросов исполнения приказа по предоставлению ключей шифрования, это полномочия ФСБ. Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, то они так же могут обратиться в суд и получить аналогичное судебное решение», — цитирует Никифорова ТАСС.

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России. Доступ к приложению будет ограничен до того момента, пока не будут переданы ФСБ ключи шифрования. Блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.