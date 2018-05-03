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Роскомнадзор пока не планирует блокировать Viber

22:06, 03.05.2018
Роскомнадзор пока не планирует блокировать Viber
Фото: flickr.com

Предпосылок для блокировки мессенджера Viber в России пока нет. Об этом заявил заместитель главы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«У нас закон, какой есть. Как вы видели на примере Telegram, любой мессенджер, любая площадка, которая является ОРИ и не дает те данные, которые необходимо дать по закону ФСБ, может попасть под блокировку», — цитирует «РИА Новости» замглавы Роскомнадзора.

Отмечается, что пока Viber не включен в реестр ОРИ (организаторы распространения информации).

Ранее глава Минкомсвязи России Николай Никифоров не исключил возможности блокировки Viber в случае поступления жалоб со стороны Федеральной службы безопасности (ФСБ) из-за сложностей с получением ключей шифрования.

ТехнологииТелекоммуникации
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