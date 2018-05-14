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Арбитра ЧМ-2018 пожизненно дисквалифицировали за попытку сговора

22:27, 14.05.2018
Арбитра ЧМ-2018 пожизненно дисквалифицировали за попытку сговора
Фото: pixabay.com

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) дисквалифицировала арбитра, который должен был участвовать в чемпионате мира 2018 года в РФ, за попытку устроить договорной матч.

«Вечером 11 мая аль-Мирдаси связался с одним из официальных лиц одного из клубов по SMS и попросил денег в обмен на то, что он поможет данному клубу выиграть матч», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения спортивной федерации.

После этого представитель футбольного клуба передал информацию о сговоре спортивной федерации. Арбитра арестовали, он признался в содеянном.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе и в Казани.

СпортФутбол
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