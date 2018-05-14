Выручка от реализации продукции НКНХ составила 162,1 млрд рублей

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По итогам 2017 года «Нижнекамскнефтехим» реализовал продукцию на сумму 162,1 млрд рублей. При этом план по производству товарной продукции был перевыполнен на 3,8%. Такие цифры озвучили на очередном заседании совета директоров компании, которое прошло в головном офисе ТАИФа.

В 2017 году НКНХ реализовал 702 тыс. тонн каучуков, что на 36,6 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим годом.

— Совет прошел в преддверии собрания акционеров. Мы подвели предварительные итоги за 2017 год по работе предприятий всей группы компаний «Нижнекамскнефтехим» с дочерними компаниями, зависимыми обществами. Результаты оцениваю как положительные, окончательные цифры будут подведены и озвучены на собрании акционеров, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.

В прошлом году на 9% выросла общая сумма уплаченных в бюджет налогов и сборов, которая составила 8 млрд 973 млн 927 тыс. рублей. На совете директоров рассмотрели и предварительно утвердили годовой отчет НКНХ, а также повестку годового общего собрания акционеров, которое состоится в июне.