Выручка от реализации продукции НКНХ составила 162,1 млрд рублей
По итогам 2017 года «Нижнекамскнефтехим» реализовал продукцию на сумму 162,1 млрд рублей. При этом план по производству товарной продукции был перевыполнен на 3,8%. Такие цифры озвучили на очередном заседании совета директоров компании, которое прошло в головном офисе ТАИФа.
В 2017 году НКНХ реализовал 702 тыс. тонн каучуков, что на 36,6 тыс. тонн больше по сравнению с предыдущим годом.
— Совет прошел в преддверии собрания акционеров. Мы подвели предварительные итоги за 2017 год по работе предприятий всей группы компаний «Нижнекамскнефтехим» с дочерними компаниями, зависимыми обществами. Результаты оцениваю как положительные, окончательные цифры будут подведены и озвучены на собрании акционеров, — сказал генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Азат Бикмурзин.
В прошлом году на 9% выросла общая сумма уплаченных в бюджет налогов и сборов, которая составила 8 млрд 973 млн 927 тыс. рублей. На совете директоров рассмотрели и предварительно утвердили годовой отчет НКНХ, а также повестку годового общего собрания акционеров, которое состоится в июне.ПромышленностьНефтехимия Татарстан
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