Роберт Мусин прочитал 10 из 120 томов своего дела

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Верховный суд РТ решает вопрос о продлении домашнего ареста экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину до 16 августа. Такое ходатайство заявлено Следкомом по РТ.

Как передает из суда журналист «Реального времени», из 120 томов своего дела Мусин успел прочитать только 10. На заседании он согласился с продлением срока домашнего ареста.

Напомним, что речь идет о деле по четырем эпизодам злоупотребления полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), которые следствие выделило в отдельное производство из общего дела ТФБ, вину по ним Мусин полностью признал. Ущерб в этой части оценен в 24,6 млрд рублей, следственные действия уже завершены.

Интересы экс-главы «Татфондбанка» защищал адвокат Алексей Клюкин.