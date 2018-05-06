Сборная России обыграла команду Австрии на ЧМ по хоккею со счетом 7:0
Сборная России обыграла команду Австрии. Второй матч для россиян на чемпионате мира по хоккею в Дании закончился со счетом 7:0.
Шайбы забросили Артём Анисимов, Александр Барабанов, Илья Михеев, Максим Мамин, Кирилл Капризов и дважды Михаил Григоренко.
Следующий матч сборная России сыграет 7 мая с командой из Белоруссии.
4 мая сборная России разгромила Францию в первом матче ЧМ по хоккею со счетом 7:0.СпортХоккей
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым