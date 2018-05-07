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Фигуристка Медведева продолжит выступать за Россию

17:28, 07.05.2018
Фигуристка Медведева продолжит выступать за Россию
Фото: ru.wikipedia.org / Luu

Серебряный призер олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева завила о том, что продолжит выступать под российским флагом. При этом фигуристка подтвердила уход от тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристка отметила, что продолжит выступать за Россию, оставаясь в школе «Самбо-70». Новым тренером Медведевой станет канадский специалист Брайан Орсер.

«Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне», — передает слова Медведевой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Ранее СМИ сообщили, что Евгения Медведева может начать выступать за Армению после ухода от Этери Тутберидзе. Тутберидзе в свою очередь связала решение Медведевой с победой Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхенчхане.

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