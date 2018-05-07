В Уфе снесут 15 жилых домов для застройки нового квартала

В Кировском районе Уфы планируется построить новый жилой квартал. Соответствующие проекты планировки и межевания квартала в границах улиц Менделеева, Бехтерева и Пирогова уже утверждены.

Как сообщает «Башинформ» со ссылкой на документы, сносу подлежат 15 старых домов, а также гаражи и инженерные сети. При застройке будут сохранены только Свято-Сергиевский собор и один малоэтажный дом.

На данном участке площадью 3,69 га появятся три многоэтажных дома до 35 этажей, детский сад на 70 мест, подземные автостоянки, предприятие быстрого питания и трансформаторные подстанции.