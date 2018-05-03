Световое шоу с дронами в Китае попало в книгу рекордов Гиннесса

Световое шоу c участием 1 374 беспилотных летательных аппаратов над древней городской стеной в китайском городе Сиань китайской провинции Шэньси установило новый мировой рекорд по числу находящихся одновременно в воздухе дронов.

Сертификат от оргкомитета мировых рекордов Гиннесса был вручен организаторам шоу 1 мая.



Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая, шоу продолжалось 13 минут и побило предыдущий рекорд, установленный корпораций Intel на открытии зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Тогда в воздух одновременно поднялись 1 218 беспилотников.

Ранее дольщики «Миллениум Сити» в Казани подали заявку на включение долгостроя в Книгу рекордов Гиннесса.