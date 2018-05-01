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Viber восстановил работу в России

15:29, 01.05.2018
Viber восстановил работу в России
Фото: pixabay.com

Мессенджер Viber полностью восстановил свою работу в России.

«Мы смогли восстановить наш сервис несмотря на проблемы с подключением к сети интернет в стране. Особая благодарность нашим инженерам, которые работали круглые сутки для решения проблемы, и тысячам пользователей, которые предоставляли необходимую информацию для решения этой ситуации», – говорится в сообщении, разосланном месенджером пользователям.

В Viber отметили, что по-прежнему придерживаются политики конфиденциальности, поэтому звонки и чаты защищены сквозным шифрованием.

24 апреля пользователи мессенджера Viber в России столкнулись с рядом трудностей. В частности, были жалобы на проблемы при совершении звонков и отправке фото.

ТехнологииТелекоммуникации
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