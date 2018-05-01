Власти Уфы решили застроить участок рядом с ГК «Ак Йорт»
Власти Уфы готовятся к застройке крупного участка земли возле горнолыжного комплекса «Ак Йорт». Глава администрации города Ирек Ялалов подписал постановление о подготовке проекта межевания соответствующей территории.
ООО «Олимпик Парк» проведет исследования и составит необходимый проект, следует из документа, опубликованного на сайте мэрии Уфы.
Участок ограничен улицей Менделеева, лесопарком восточного склона, рекой Уфой и границей территории ГК «Ак Йорт». Общая площадь земли составляет около 65 га.
Заказчику необходимо подготовить соответствующую документацию и предоставить материалы для публичных слушаний.
Отмечено, что право застройки конкретными объектами территории предоставляется гражданам и юридическим лицам путем проведения соответствующих торгов.Недвижимость Башкортостан
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