Власти ОАЭ планируют снять запрет на звонки в Skype

Власти ОАЭ планируют снять ограничения на звонки в Skype и FaceTime. О начале переговоров с Microsoft и Apple сообщает Arabian Business.

Телекоммуникационные провайдеры в стране в связи с блокировкой бесплатных приложений для видеосвязи предлагают пользователям свои платные аналоги, такие как Botim и C'Me. Отмечается, что снять запрет просят жители ОАЭ в связи с высокой стоимостью услуг связи в стране.

При этом, как сообщается, Microsoft уже запустил два центра обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток.