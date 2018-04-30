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Власти ОАЭ планируют снять запрет на звонки в Skype

21:57, 30.04.2018
Власти ОАЭ планируют снять запрет на звонки в Skype
Фото: maxpixel.net

Власти ОАЭ планируют снять ограничения на звонки в Skype и FaceTime. О начале переговоров с Microsoft и Apple сообщает Arabian Business.

Телекоммуникационные провайдеры в стране в связи с блокировкой бесплатных приложений для видеосвязи предлагают пользователям свои платные аналоги, такие как Botim и C'Me. Отмечается, что снять запрет просят жители ОАЭ в связи с высокой стоимостью услуг связи в стране.

При этом, как сообщается, Microsoft уже запустил два центра обработки данных в ОАЭ, которые покрывают весь Ближний Восток.

ТехнологииIT
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