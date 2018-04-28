«Дом.ru» сообщил о сбоях в работе Smart TV из-за блокировки Telegram

Провайдер «Дом.ru» сообщил о сбое в работе телевизионных приставок Smart TV из-за проводимой Роскомнадзором блокировки Telegram.



При звонке в техподдержку «Дом.ру» перед соединением с оператором включается записанное сообщение провайдера о том, что сервис PlayStation Network может работать с перебоями из-за блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram.

В настоящее время провайдер пытается решить проблему с работой Smart TV, сообщает «Дождь» со ссылкой на службу технической поддержки провайдера.

Ранее о сбоях в работе Smart TV также сообщали пользователи МТС. Из-за сбоев у пользователей нет доступа к оплаченным сервисам.

Отмечается, что Smart TV не работает практически у всех фирм-производителей из-за блокировок Роскомнадзора.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось. Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов около 20 млн IP-адресов Amazon и Google.

Это вызвало сбои в работе Google, а также проблемы с продажами электронных полисов ОСАГО.