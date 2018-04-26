17-летняя биатлонистка Анна Моисеева обвинила тренера в домогательствах

17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева обвинила тренера Сергея Тутмина из подмосковной спортшколы «Истина» в сексуальных домогательствах.

В интервью «Советскому спорту» Моисеева заявила, что тренер несколько раз предлагал ей вступить в интимные отношения. За это он обещал девушке продвижение в спортивной карьере.

После нескольких отказов биатлонистка записала свой разговор с Тутминым на диктофон и рассказала о его домогательствах матери и личному тренеру. Вместе со своим наставником она написала служебную записку, а затем они встретились с президентом Федерации биатлона Московской области Алексеем Нуждовым и министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым.

Затем Тутмин по собственному желанию уволился из Центра спортивной подготовки. Дело передано в Следственный комитет. Там заявили, что результаты проверки будут известны к 9 мая.

Позже Тутмин прокомментировал ситуацию «Чемпионату»: «Действительно ли я приставал к Ане? Нет, это неправда», — заявил он.



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