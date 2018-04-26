СМИ: Россия надеется, что Евросоюз убедит США ослабить санкции

Москва не спешит отвечать на новые санкции США в отношении «Русала» в надежде на то, что Евросоюз сможет убедить США ослабить ограничения.



Президент Франции Эмманюэль Макрон находится с визитом в Вашингтоне. Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует поездку в США на этой неделе. Именно на них Москва возлагает надежды на помощь в открытии европейских рынков для российского алюминия, сообщает Reuters со ссылкой на источник в российском Минфине.

«Все смотрят, удастся ли Меркель договориться с Дональдом Трампом о том, чтобы добиться исключения из правил. Именно поэтому в России не расчехляют все орудия в ответ», — отметил источник.

Отмечается, что санкции против «Русала» стали для Москвы «сюрпризом».

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров допустил выкуп государством доли Олега Дерипаски в «Русале».