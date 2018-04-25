На митинг кредиторов ТФБ и «ИнтехБанка» 29 апреля ожидают прихода Песошина

Согласованный митинг кредиторов первой очереди обанкротившихся банков ТФБ и «ИнтехБанка» пройдет 29 апреля. Мероприятие начнется в 11.00 в парке «Крылья Советов».

Отмечается, что на него приглашены премьер-министр РТ Алексей Песошин, помощник президента РТ Айрат Нурутдинов и представители АСВ. Об этом сообщают активисты в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в парке Петрова в Казани прошел митинг вкладчиков рухнувших «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Банковские «погорельцы» недовольны работой конкурсных управляющих банков, которые, по их мнению, «подают иски против невиновных, не подавая иски к ЦБ», и медлительностью Республиканского фонда поддержки.