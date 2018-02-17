Место встречи изменить нельзя: «погорельцы» ТФБ и «ИнтехБанка» вновь собрались на митинг

15:22, 17.02.2018 Сюжет: Банковский кризис в РТ 18 4
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  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня в парке Петрова в Казани прошел первый в этом году митинг вкладчиков рухнувших «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Банковские «погорельцы» недовольны работой конкурсных управляющих банков, которые, по их мнению, «подают иски против невиновных, не подавая иски к ЦБ», и медлительностью Республиканского фонда поддержки.

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 17 февр
    Все будет хорошо
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  • Анонимно 17 февр
    Конечно будет! Мы добъемся!
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  • Анонимно 17 февр
    Не так то уж и много людей
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  • Анонимно 17 февр
    Когда же наконец закончатся мытарства погорельцев ТФБ?
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