Место встречи изменить нельзя: «погорельцы» ТФБ и «ИнтехБанка» вновь собрались на митинг

Сегодня в парке Петрова в Казани прошел первый в этом году митинг вкладчиков рухнувших «Татфондбанка» и «ИнтехБанка». Банковские «погорельцы» недовольны работой конкурсных управляющих банков, которые, по их мнению, «подают иски против невиновных, не подавая иски к ЦБ», и медлительностью Республиканского фонда поддержки.

