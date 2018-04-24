«Татнефть» собирается выплатить дивиденды за 2017 год в размере 12,16 рубля на акцию

Фото: wikimedia.org / Panoramio upload bot

Совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал утвердить на годовом собрании акционеров дивиденды за 2017 год в размере 12,16 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции.

«Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое состоится 22 июня 2018 года, утвердить дивиденды по результатам 2017 года (не включая ранее выплаченные дивиденды по итогам 9 месяцев 2017 года) в размере 12 рублей 16 копеек на одну привилегированную и обыкновенную акции (1216% от номинальной стоимости)», — говорится в сообщении компании.

Годовое собрание акционеров «Татнефти» состоится 22 июня в Альметьевске.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» будет направлять на дивиденды 50% от большей прибыли по МСФО или РСБУ.