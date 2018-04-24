«Нижнекамскнефтехим» и SOCAR обсудили перспективы сотрудничества

Представители «Нижнекамскнефтехима» во главе с коммерческим директором Тимуром Шигабутдиновым посетили с рабочим визитом нефтехимическую компанию SOCAR. Они провели переговоры с главой Управления маркетинга и экономических операций компании SOCAR Аднаном Ахмедзаде. На встрече были рассмотрены перспективы и основные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба НКНХ.