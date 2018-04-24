«Нижнекамскнефтехим» и SOCAR обсудили перспективы сотрудничества
Представители «Нижнекамскнефтехима» во главе с коммерческим директором Тимуром Шигабутдиновым посетили с рабочим визитом нефтехимическую компанию SOCAR. Они провели переговоры с главой Управления маркетинга и экономических операций компании SOCAR Аднаном Ахмедзаде. На встрече были рассмотрены перспективы и основные направления сотрудничества, сообщает пресс-служба НКНХ.
Справка
SOCAR — бренд, принадлежащий крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорации Азербайджана — Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики.
SOCAR ведет добычу, разведку и разработку нефтяных и газовых месторождений на территории Азербайджана. Также занимается производством, переработкой, транспортировкой нефти, газа и газового конденсата, экспортом нефтяных и нефтехимических продуктов, поставкой газа во внутренних и внешних рынках.
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