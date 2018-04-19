Российские беспилотные автомобили проехали более 1 миллиона километров

Тестовые автомобили с российской интеллектуальной системой управления Cognitive Pilot преодолели в ходе тестовых испытаний отметку в 1 млн км.



Отмечается, что во время тестов в отдельных режимах уже достигается точность распознавания объектов на дороге, близкая к 100%.

«Для полной гарантии безопасности движения перед широким промышленным использованием интеллектуальной системы Cognitive Pilot мы должны протестировать наши алгоритмы на многих миллионах километров в любых погодных и дорожных условиях, чтобы исключить любые неожиданности и получить реальную оценку работоспособности всех систем», — цитирует «РИА Новости» президента Cognitive Technologies Ольгу Ускову.

Более половины всех тестов проходят в беспилотном режиме. За последний год тестов в автоматическом режиме прототипы беспилотного автомобиля Cognitive Technologies прошли около 28% времени. При этом многие испытания в режиме автопилота проводили вне России, поскольку российское законодательство не позволяет беспилотным автомобилям выезжать на дороги общего пользования.

На движение в плохих погодных условиях (дождь, снег, туман, темное время суток и так далее) и на плохих дорогах пришлось около 30—35% времени испытаний.

Напомним, участники автомобильного рынка возлагают будущее на беспилотные автомобили. Подробнее — в материале «Реального времени».