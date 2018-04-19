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Российские беспилотные автомобили проехали более 1 миллиона километров

05:31, 19.04.2018 1
Российские беспилотные автомобили проехали более 1 миллиона километров
Фото: realnoevremya.ru/ Олег Тихонов

Тестовые автомобили с российской интеллектуальной системой управления Cognitive Pilot преодолели в ходе тестовых испытаний отметку в 1 млн км.

Отмечается, что во время тестов в отдельных режимах уже достигается точность распознавания объектов на дороге, близкая к 100%.

«Для полной гарантии безопасности движения перед широким промышленным использованием интеллектуальной системы Cognitive Pilot мы должны протестировать наши алгоритмы на многих миллионах километров в любых погодных и дорожных условиях, чтобы исключить любые неожиданности и получить реальную оценку работоспособности всех систем», — цитирует «РИА Новости» президента Cognitive Technologies Ольгу Ускову.

Более половины всех тестов проходят в беспилотном режиме. За последний год тестов в автоматическом режиме прототипы беспилотного автомобиля Cognitive Technologies прошли около 28% времени. При этом многие испытания в режиме автопилота проводили вне России, поскольку российское законодательство не позволяет беспилотным автомобилям выезжать на дороги общего пользования.

На движение в плохих погодных условиях (дождь, снег, туман, темное время суток и так далее) и на плохих дорогах пришлось около 30—35% времени испытаний.

Напомним, участники автомобильного рынка возлагают будущее на беспилотные автомобили. Подробнее — в материале «Реального времени».

ТехнологииБизнесТранспорт
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Что не понятно, российские законы не позволяют ездить беспилотникам, а другие страны разрешают, с чего бы это аж миллион км. Проехали. Думается, что Авто на всей протяжённости дороги должна иметь мобильной связи , а у нас пока ещё есть проблемы со связью даже от Казани до Челны
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