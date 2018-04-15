Каждый десятый автомобиль в России зарегистрирован на юрлицо

Примерно 5 млн автомобилей в России зарегистрированы на юридические лица, что соответствует доле в 9,7% от всего российского автопарка.



На начало 2018 года количество автомобилей в России превысило 50 млн. При этом доля юридических лиц заметно отличается в зависимости от типа транспортных средств, сообщает «Автостат».

В сегменте LCV на долю юрлиц приходится около четверти (23,7%) автопарка, или 958,5 тыс. машин. Около 4% парка, или 1,7 млн экземпляров, — легковые автомобили. В категории грузовиков доля юрлиц превышает половину (53,2%) парка — 2 млн единиц. Выше всего показатель в автобусном сегменте — 285,6 тыс. штук (71,2%) в связи с малочисленностью самого парка.

Ранее стало известно, что на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 2,77 млн автомобилей премиум-сегмента.